Власти Екатеринбурга назначили дату главных выборов весны

На выборы в одном из округов власти потратят 14,6 миллиона рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Основным днем довыборов в гордуму Екатеринбурга по двум округам — Ленинскому №10 и Верх-Исетскому №2 — будет 27 марта. Такое решение на заседании 5 января принял горизбирком. Об этом URA.RU сообщил источник в муниципальной власти и подтвердил председатель комиссии Вадим Антошин.

По его словам, эту информацию опубликуют в «Екатеринбургском вестнике» 10 января. «И уже с 11-го начнется выдвижение кандидатов», — рассказал он. Антошин добавил, что на довыборах, скорее всего, также будет десятидневное досрочное голосование. Считается, что на предыдущих довыборах — в ноябре 2020-го — это помогло властям провести своего кандидата по Верх-Исетскому округу №4.

Смета кампании по округу №2 составит 14,6 миллиона рублей, уточнил источник агентства. Сколько потратят на выборы в округе №10, пока не известно.

Довыборы в гордуму понадобились после того, как Сергей Мелехин (округ №2) по итогам сентябрьских выборов перешел в заксобрание, а Николай Смирнягин (№10) сложил депутатские полномочия ради поста главы Академического района. Эта кампания принципиально важна для городских и региональных властей. Победой кандидатов от «Единой России», восстановлением партийного большинства в думе областные чиновники смогут показать федеральному центру, что контролируют политическую ситуацию в преддверии губернаторских выборов. А мэру Алексею Орлову это позволит усилить контроль над представительным органом.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам