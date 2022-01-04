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31 декабря 2021

Власти Екатеринбурга назначили дату главных выборов весны

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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, урна, бюллетень, выборы 2021
На выборы в одном из округов власти потратят 14,6 миллиона рублей Фото:

Основным днем довыборов в гордуму Екатеринбурга по двум округам — Ленинскому №10 и Верх-Исетскому №2 — будет 27 марта. Такое решение на заседании 5 января принял горизбирком. Об этом URA.RU сообщил источник в муниципальной власти и подтвердил председатель комиссии Вадим Антошин.

По его словам, эту информацию опубликуют в «Екатеринбургском вестнике» 10 января. «И уже с 11-го начнется выдвижение кандидатов», — рассказал он. Антошин добавил, что на довыборах, скорее всего, также будет десятидневное досрочное голосование. Считается, что на предыдущих довыборах — в ноябре 2020-го — это помогло властям провести своего кандидата по Верх-Исетскому округу №4.

Смета кампании по округу №2 составит 14,6 миллиона рублей, уточнил источник агентства. Сколько потратят на выборы в округе №10, пока не известно.

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Довыборы в гордуму понадобились после того, как Сергей Мелехин (округ №2) по итогам сентябрьских выборов перешел в заксобрание, а Николай Смирнягин (№10) сложил депутатские полномочия ради поста главы Академического района. Эта кампания принципиально важна для городских и региональных властей. Победой кандидатов от «Единой России», восстановлением партийного большинства в думе областные чиновники смогут показать федеральному центру, что контролируют политическую ситуацию в преддверии губернаторских выборов. А мэру Алексею Орлову это позволит усилить контроль над представительным органом.

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Основным днем довыборов в гордуму Екатеринбурга по двум округам — Ленинскому №10 и Верх-Исетскому №2 — будет 27 марта. Такое решение на заседании 5 января принял горизбирком. Об этом URA.RU сообщил источник в муниципальной власти и подтвердил председатель комиссии Вадим Антошин. По его словам, эту информацию опубликуют в «Екатеринбургском вестнике» 10 января. «И уже с 11-го начнется выдвижение кандидатов», — рассказал он. Антошин добавил, что на довыборах, скорее всего, также будет десятидневное досрочное голосование. Считается, что на предыдущих довыборах — в ноябре 2020-го — это помогло властям провести своего кандидата по Верх-Исетскому округу №4. Смета кампании по округу №2 составит 14,6 миллиона рублей, уточнил источник агентства. Сколько потратят на выборы в округе №10, пока не известно. Довыборы в гордуму понадобились после того, как Сергей Мелехин (округ №2) по итогам сентябрьских выборов перешел в заксобрание, а Николай Смирнягин (№10) сложил депутатские полномочия ради поста главы Академического района. Эта кампания принципиально важна для городских и региональных властей. Победой кандидатов от «Единой России», восстановлением партийного большинства в думе областные чиновники смогут показать федеральному центру, что контролируют политическую ситуацию в преддверии губернаторских выборов. А мэру Алексею Орлову это позволит усилить контроль над представительным органом.
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