Мэр Екатеринбурга отметил год работы неожиданной победой

Хотя еще в том январе все смеялись над его фото с отдыха

30 декабря 2021 в 23:48 Размер текста - 17 +

В декабре Алексей Орлов попал в совет по нацпроектам при президенте РФ Владимире Путине Фото: Размик Закарян © URA.RU К концу первого года работы на посту главы Екатеринбурга Алексей Орлов обошел популярного в Facebook и Twitter экс-мэра (2013—2018 годы) Евгения Ройзмана в рейтинге доверия горожан. Такими данными с URA.RU поделился источник в социологической службе, проводившей два исследования по заказу горадминистрации. Но в «сером доме», по словам собеседников агентства, особой эйфории нет. Все готовятся к испытаниям, которые ждут городскую власть сразу после новогодних праздников. Насколько популярен Орлов, мэрия выясняла дважды в 2021-м — в июне и декабре. У респондентов (выборка — три тысячи человек) спрашивали и о других заметных политиках — от депутатов гордумы до губернатора Евгения Куйвашева. Евгений Куйвашев, по опросам, — самый популярный политик в регионе, Алексей Орлов (справа) — на втором месте Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава региона в рейтинге на первом месте. В июне, в разгар подготовки к выборам в Госдуму и заксобрание, Куйвашеву доверяли более 32% екатеринбуржцев, в декабре — около 42%. Экс-мэру (1992—2010 годы), бывшему сенатору, а ныне вице-спикеру заксобрания Аркадию Чернецкому летом высказывали поддержку 10% горожан, в декабре — 14% (рост связывают с тем, что Чернецкий был в региональной тройке «Единой России»). Ройзмана в июне поддерживали около 24% опрошенных, в декабре — 28%. На вопрос, «доверяете ли вы Алексею Орлову», в июне положительно отвечали чуть больше 11% респондентов. В декабре — 32%. То есть в данный момент он на втором месте после своего друга Куйвашева, Ройзман — третий. Вице-мэр по политике и СМИ Сергей Плахотин не подтвердил и не опроверг URA.RU подлинность этих цифр. Первым делом после назначения Алексей Орлов разрешил два крупных конфликта — с думой и строителями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Орлов возглавил горадминистрацию 22 декабря 2020-го (до февраля он работал с приставкой «и. о.»). И сходу получил карт-бланш: в отличие от предшественника, Александра Высокинского, при принятии решений ему не нужно оглядываться на гордуму и представленные в ней кланы. Депутаты, хоть и с трудом, приняли новые правила, и если даже оспаривают их, то осторожно. На выход из другого крупного конфликта, доставшегося от прежней команды, Орлову понадобилось чуть больше времени. Спор между мэрией и девелоперами разрешился к концу апреля, когда замом Орлова по строительству стал представитель так называемого «тюменского» политического клана Рустам Галямов, последние годы работавший в Москве. Алексея Бирюлина, слишком, по мнению бизнесменов, несговорчивого, отправили в областное минэкономики. В то же время девелоперам регулярно дают понять: дистанция между ними и властью сохраняется. Статья по теме Новый вице-мэр Екатеринбурга убрал застройщиков из черного списка К июню Орлов и Галямов доказали Куйвашеву, что способны обходиться без кризисов, и тогда было принято принципиальное решение, что градостроительные полномочия возвращаются муниципалитету. Заксобрание утвердило его в декабре. Это называют одной из главных побед Орлова. Но знающие аппаратчики предупреждают о другой ее стороне. «Если раньше все застройщики в начале января, сразу после праздников, бежали в правительство за разрешениями на ввод объектов, то теперь они пойдут к нам. Это будут очень тяжелые недели, с колоссальной нагрузкой и, возможно, подковерными интригами. Такая первая серьезная проверка», — анонсировал высокопоставленный сотрудник мэрии. Опрошенные корреспондентом управленцы, работавшие при разных руководителях, приписывают Орлову еще одну заслугу: власть, по их словам, стала более открытой. И речь не только об установлении прозрачных для коммерсантов правил. С июня Орлов раз в месяц проводит совет неравнодушных горожан (СНГ), куда входят журналисты, эксперты и общественники — традиционно главные критики. В таком формате городская власть никогда с ними не общалась. Идеологом проекта называют Плахотина (кстати, в начале года, когда резиденция губернатора не согласовывала назначение медиаменеджера, Орлов поручился за него). Говорят, при Орлове порядки в мэрии стали строже: например, чиновники готовят ему шпаргалки перед совещаниями и не могут заходить к нему напрямую Фото: Анна Майорова © URA.RU Поначалу публичность для Орлова была диковинкой: прежде он имел должности, не предполагающие ежедневного присутствия под камерами. Этим объясняют и то, что на его первые объезды звали только госСМИ, и скандал с фото на снегоходе, опубликованным в его Instagram во время десятибалльных пробок в городе, вызванных стихией. Из-за возникшего тогда хейта он на несколько недель оградился от журналистов и вышел к ним только в апреле, когда достаточно погрузился в городское хозяйство, чтобы говорить фактурно. После апрельской пресс-конференции репортеров стали приглашать и на рейды градоначальника. В тот момент проявилась другая черта его управленческого стиля. В отличие от Высокинского, пытавшегося управлять мегаполисом вручную, Орлов склонен делегировать обязанности. Бывало, что о проволочках с ремонтами дорог, реконструкциями парков он узнавал лишь на месте — от подчиненных или подрядчиков. Его это раздражало. В результате позже намеченного плана сдали, например, важный путепровод на улицах Луганская-Объездная (хоть и в рамках контракта). При этом в октябре досрочно открыли Макаровский мост — главную транспортную артерию, которая была на ремонте с 2017-го. Под Новый год городская власть решила еще одну давнюю проблему — многомиллионные долги ЕМУП «Гортранс», монополиста на рынке перевозок. Что дела совсем плохи, Орлов, вероятно, узнал только в июле, когда энергетики остановили троллейбусы и трамваи в четырех районах Екатеринбурга. Причем из СМИ. «Вы чего, *****, меня подставляете?» — пересказывает чиновник, сидевший в приемной Орлова, когда тот разносил трех своих замов — первого (Игоря Сутягина), профильного (Алексея Бубнова) и по финансам (Андрея Корюкова). Алексею Бубнову предоставили еще один шанс, но в январе его, по слухам, ждет урезание полномочий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Так же жестко он отчитывал Сутягина после Дня города, когда СМИ обратили внимание на демонтаж старинного дома на ул. Мельникова именно 21 августа. К слову, этот скандал был единственным, когда мэрии можно было предъявить претензию за небрежное отношение к истории. В остальных резонансных случаях — со сносами аэропорта «Уктус», здания ПРОМЭКТа и флигеля усадьбы Поповичевых на ул. Малышева, 38Б — у городских чиновников не было реальных полномочий. С первых дней работы Орлову пришлось отвечать на критику из-за уборки снега: горожане, замечавшие, что Высокинский кое-чего добился в этом направлении, сравнивали. Объясняя сугробы на тротуарах, Орлов давал понять, что все из-за техники, которая изношена и не способна справляться в особенно снежные дни. Поэтому было дано поручение обновить машины — желательно к новому сезону. Но этого не произошло. И в ноябре гневные посты и комментарии в соцсетях возобновились. На совещании 27 декабря Алексей Орлов сказал подчиненным, что Екатеринбург убирают лучше, чем, например, Тюмень Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Когда на одном из совещаний Орлов, по данным URA.RU, заподозрил Алексея Бубнова в саботаже, его коллеги злорадствовали: отставка, которую обсуждают с 2019-го, неизбежна. Но Орлов дал подчиненному дополнительное время (он вообще не любит увольнять). В марте 2022-го в Екатеринбург все же должны прийти новые машины. А зарплата сотрудников дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ), которые переходят на крупные стройки, скорее всего, поднимется. По крайней мере, это сейчас обсуждают на совещаниях. То, как убирается Екатеринбург в 20-х числах декабря, лично Орлова, по данным URA.RU, устраивает. Вернувшись из Тюмени, утром 27-го он сказал подчиненным примерно так (в пересказе нескольких свидетелей): «Раньше Тюмень убиралась лучше. Теперь мы». Первая проверка Алексея Орлова как партфункционера ждет в марте Фото: Анна Майорова © URA.RU Весной Орлова ждет еще одна проверка — довыборы в гордуму по двум округам, Ленинскому №10 и Верх-Исетскому №2. Усиливая контроль над представительным органом, для «Единой России» он выбрал кандидатов, независимых ни от кого, кроме него — директоров школ. «Ренова» и «Таганский ряд», чьи депутаты представляли эти территории ранее, вступать в спор не решились. Это будет первая самостоятельная кампания для пиарщиков Орлова. Минувшим летом их пытались отстранить от выборов в городе, а затем — обвинить в провале «ЕР» в области. Но Орлов заступился. В январе его с большой долей вероятности назначат заместителем секретаря реготделения «ЕР». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

К концу первого года работы на посту главы Екатеринбурга Алексей Орлов обошел популярного в Facebook и Twitter экс-мэра (2013—2018 годы) Евгения Ройзмана в рейтинге доверия горожан. Такими данными с URA.RU поделился источник в социологической службе, проводившей два исследования по заказу горадминистрации. Но в «сером доме», по словам собеседников агентства, особой эйфории нет. Все готовятся к испытаниям, которые ждут городскую власть сразу после новогодних праздников. Насколько популярен Орлов, мэрия выясняла дважды в 2021-м — в июне и декабре. У респондентов (выборка — три тысячи человек) спрашивали и о других заметных политиках — от депутатов гордумы до губернатора Евгения Куйвашева. Глава региона в рейтинге на первом месте. В июне, в разгар подготовки к выборам в Госдуму и заксобрание, Куйвашеву доверяли более 32% екатеринбуржцев, в декабре — около 42%. Экс-мэру (1992—2010 годы), бывшему сенатору, а ныне вице-спикеру заксобрания Аркадию Чернецкому летом высказывали поддержку 10% горожан, в декабре — 14% (рост связывают с тем, что Чернецкий был в региональной тройке «Единой России»). Ройзмана в июне поддерживали около 24% опрошенных, в декабре — 28%. На вопрос, «доверяете ли вы Алексею Орлову», в июне положительно отвечали чуть больше 11% респондентов. В декабре — 32%. То есть в данный момент он на втором месте после своего друга Куйвашева, Ройзман — третий. Вице-мэр по политике и СМИ Сергей Плахотин не подтвердил и не опроверг URA.RU подлинность этих цифр. Орлов возглавил горадминистрацию 22 декабря 2020-го (до февраля он работал с приставкой «и. о.»). И сходу получил карт-бланш: в отличие от предшественника, Александра Высокинского, при принятии решений ему не нужно оглядываться на гордуму и представленные в ней кланы. Депутаты, хоть и с трудом, приняли новые правила, и если даже оспаривают их, то осторожно. На выход из другого крупного конфликта, доставшегося от прежней команды, Орлову понадобилось чуть больше времени. Спор между мэрией и девелоперами разрешился к концу апреля, когда замом Орлова по строительству стал представитель так называемого «тюменского» политического клана Рустам Галямов, последние годы работавший в Москве. Алексея Бирюлина, слишком, по мнению бизнесменов, несговорчивого, отправили в областное минэкономики. В то же время девелоперам регулярно дают понять: дистанция между ними и властью сохраняется. К июню Орлов и Галямов доказали Куйвашеву, что способны обходиться без кризисов, и тогда было принято принципиальное решение, что градостроительные полномочия возвращаются муниципалитету. Заксобрание утвердило его в декабре. Это называют одной из главных побед Орлова. Но знающие аппаратчики предупреждают о другой ее стороне. «Если раньше все застройщики в начале января, сразу после праздников, бежали в правительство за разрешениями на ввод объектов, то теперь они пойдут к нам. Это будут очень тяжелые недели, с колоссальной нагрузкой и, возможно, подковерными интригами. Такая первая серьезная проверка», — анонсировал высокопоставленный сотрудник мэрии. Опрошенные корреспондентом управленцы, работавшие при разных руководителях, приписывают Орлову еще одну заслугу: власть, по их словам, стала более открытой. И речь не только об установлении прозрачных для коммерсантов правил. С июня Орлов раз в месяц проводит совет неравнодушных горожан (СНГ), куда входят журналисты, эксперты и общественники — традиционно главные критики. В таком формате городская власть никогда с ними не общалась. Идеологом проекта называют Плахотина (кстати, в начале года, когда резиденция губернатора не согласовывала назначение медиаменеджера, Орлов поручился за него). Поначалу публичность для Орлова была диковинкой: прежде он имел должности, не предполагающие ежедневного присутствия под камерами. Этим объясняют и то, что на его первые объезды звали только госСМИ, и скандал с фото на снегоходе, опубликованным в его Instagram во время десятибалльных пробок в городе, вызванных стихией. Из-за возникшего тогда хейта он на несколько недель оградился от журналистов и вышел к ним только в апреле, когда достаточно погрузился в городское хозяйство, чтобы говорить фактурно. После апрельской пресс-конференции репортеров стали приглашать и на рейды градоначальника. В тот момент проявилась другая черта его управленческого стиля. В отличие от Высокинского, пытавшегося управлять мегаполисом вручную, Орлов склонен делегировать обязанности. Бывало, что о проволочках с ремонтами дорог, реконструкциями парков он узнавал лишь на месте — от подчиненных или подрядчиков. Его это раздражало. В результате позже намеченного плана сдали, например, важный путепровод на улицах Луганская-Объездная (хоть и в рамках контракта). При этом в октябре досрочно открыли Макаровский мост — главную транспортную артерию, которая была на ремонте с 2017-го. Под Новый год городская власть решила еще одну давнюю проблему — многомиллионные долги ЕМУП «Гортранс», монополиста на рынке перевозок. Что дела совсем плохи, Орлов, вероятно, узнал только в июле, когда энергетики остановили троллейбусы и трамваи в четырех районах Екатеринбурга. Причем из СМИ. «Вы чего, *****, меня подставляете?» — пересказывает чиновник, сидевший в приемной Орлова, когда тот разносил трех своих замов — первого (Игоря Сутягина), профильного (Алексея Бубнова) и по финансам (Андрея Корюкова). Так же жестко он отчитывал Сутягина после Дня города, когда СМИ обратили внимание на демонтаж старинного дома на ул. Мельникова именно 21 августа. К слову, этот скандал был единственным, когда мэрии можно было предъявить претензию за небрежное отношение к истории. В остальных резонансных случаях — со сносами аэропорта «Уктус», здания ПРОМЭКТа и флигеля усадьбы Поповичевых на ул. Малышева, 38Б — у городских чиновников не было реальных полномочий. С первых дней работы Орлову пришлось отвечать на критику из-за уборки снега: горожане, замечавшие, что Высокинский кое-чего добился в этом направлении, сравнивали. Объясняя сугробы на тротуарах, Орлов давал понять, что все из-за техники, которая изношена и не способна справляться в особенно снежные дни. Поэтому было дано поручение обновить машины — желательно к новому сезону. Но этого не произошло. И в ноябре гневные посты и комментарии в соцсетях возобновились. Когда на одном из совещаний Орлов, по данным URA.RU, заподозрил Алексея Бубнова в саботаже, его коллеги злорадствовали: отставка, которую обсуждают с 2019-го, неизбежна. Но Орлов дал подчиненному дополнительное время (он вообще не любит увольнять). В марте 2022-го в Екатеринбург все же должны прийти новые машины. А зарплата сотрудников дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ), которые переходят на крупные стройки, скорее всего, поднимется. По крайней мере, это сейчас обсуждают на совещаниях. То, как убирается Екатеринбург в 20-х числах декабря, лично Орлова, по данным URA.RU, устраивает. Вернувшись из Тюмени, утром 27-го он сказал подчиненным примерно так (в пересказе нескольких свидетелей): «Раньше Тюмень убиралась лучше. Теперь мы». Весной Орлова ждет еще одна проверка — довыборы в гордуму по двум округам, Ленинскому №10 и Верх-Исетскому №2. Усиливая контроль над представительным органом, для «Единой России» он выбрал кандидатов, независимых ни от кого, кроме него — директоров школ. «Ренова» и «Таганский ряд», чьи депутаты представляли эти территории ранее, вступать в спор не решились. Это будет первая самостоятельная кампания для пиарщиков Орлова. Минувшим летом их пытались отстранить от выборов в городе, а затем — обвинить в провале «ЕР» в области. Но Орлов заступился. В январе его с большой долей вероятности назначат заместителем секретаря реготделения «ЕР».