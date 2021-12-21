Депутат Госдумы призвал ввести в России смертную казнь

22 декабря 2021 в 06:39 Размер текста - 17 +

Хамзаев призвал жестоко наказывать педофилов Фото: Анна Майорова © URA.RU В России необходимо ввести смертную казнь для педофилов. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев. Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания для педофилов. Он предусматривает пожизненный тюремный срок для педофилов-рецидивистов, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних. «Те, кто способны на такое преступление, заслуживают не высшего срока, а высшей меры в виде смертной казни», — заявил Хамзаев в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что сейчас речь идет только о педофилах-рецидивистах, однако, по его мнению, каждый такой преступник должен получать высший срок, сразу после первого преступления. «Считаю, что будет правильным планомерно повышать степень наказания», — заключил депутат. По словам зампреда нижней палаты парламента, главы комиссии генсовета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержки семьи Анны Кузнецовой, только в 2020 году было совершено почти 16 тысяч преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Она указала на тревожную тенденцию увеличения случаев педофилии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России необходимо ввести смертную казнь для педофилов. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев. Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания для педофилов. Он предусматривает пожизненный тюремный срок для педофилов-рецидивистов, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних. «Те, кто способны на такое преступление, заслуживают не высшего срока, а высшей меры в виде смертной казни», — заявил Хамзаев в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что сейчас речь идет только о педофилах-рецидивистах, однако, по его мнению, каждый такой преступник должен получать высший срок, сразу после первого преступления. «Считаю, что будет правильным планомерно повышать степень наказания», — заключил депутат. По словам зампреда нижней палаты парламента, главы комиссии генсовета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержки семьи Анны Кузнецовой, только в 2020 году было совершено почти 16 тысяч преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Она указала на тревожную тенденцию увеличения случаев педофилии.