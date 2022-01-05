Протесты захлестнули русскую часть Казахстана

Массовые протесты в Казахстане перекинулись на русский север страны. В настоящее время в Петропавловске идут митинги и задержания.
«В Петропавловске (60% русских, 30% казахов) идут митинги и задержания. В городе отключен мобильный интернет, недоступны соцсети и мессенджеры», — сообщает telegram-канал «Подъем».
Ранее из-за роста цен на бензин в Казахстане начались массовые протесты. В стране начались массовые столкновения с полицией, митингующие жгут машины силовиков. На фоне развивающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства.
Массовые протесты в Казахстане перекинулись на русский север страны. В настоящее время в Петропавловске идут митинги и задержания. «В Петропавловске (60% русских, 30% казахов) идут митинги и задержания. В городе отключен мобильный интернет, недоступны соцсети и мессенджеры», — сообщает telegram-канал «Подъем». Ранее из-за роста цен на бензин в Казахстане начались массовые протесты. В стране начались массовые столкновения с полицией, митингующие жгут машины силовиков. На фоне развивающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства.