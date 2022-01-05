Протесты захлестнули русскую часть Казахстана

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Москва, силовики, протестующие, митинг, росгвардия, протест, навальнинг, винтилово, омон, хапун, задержание актививстов
В Петропавловске начались массовые протесты и митинги Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане перекинулись на русский север страны. В настоящее время в Петропавловске идут митинги и задержания.

«В Петропавловске (60% русских, 30% казахов) идут митинги и задержания. В городе отключен мобильный интернет, недоступны соцсети и мессенджеры», — сообщает telegram-канал «Подъем».

Ранее из-за роста цен на бензин в Казахстане начались массовые протесты. В стране начались массовые столкновения с полицией, митингующие жгут машины силовиков. На фоне развивающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства.

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Массовые протесты в Казахстане перекинулись на русский север страны. В настоящее время в Петропавловске идут митинги и задержания. «В Петропавловске (60% русских, 30% казахов) идут митинги и задержания. В городе отключен мобильный интернет, недоступны соцсети и мессенджеры», — сообщает telegram-канал «Подъем». Ранее из-за роста цен на бензин в Казахстане начались массовые протесты. В стране начались массовые столкновения с полицией, митингующие жгут машины силовиков. На фоне развивающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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