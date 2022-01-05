В Алматы начался штурм резиденции президента

Протесты в Казахстане начались 5 января (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Протестующие начали штурм резиденции президента Казахстана. Об этом сообщает алматинское издание Vласть.

«Несколько тысяч протестующих пытаются сейчас прорваться на территорию алматинской резиденции президента», — пишет издание.

Беспорядки в Алматы, крупнейшем городе Казахстана, расположенном на юге страны, начались накануне. До этого протесты, вызванные повышением цен на газ, стартовали в западной части страны — в Актау, Атырау и Актобе.