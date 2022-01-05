В Алматы начался штурм резиденции президента

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Москва, силовики, протестующие, митинг, протест, навальнинг, омон
Протесты в Казахстане начались 5 января (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Протестующие начали штурм резиденции президента Казахстана. Об этом сообщает алматинское издание Vласть.

«Несколько тысяч протестующих пытаются сейчас прорваться на территорию алматинской резиденции президента», — пишет издание.

Беспорядки в Алматы, крупнейшем городе Казахстана, расположенном на юге страны, начались накануне. До этого протесты, вызванные повышением цен на газ, стартовали в западной части страны — в Актау, Атырау и Актобе.

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Протестующие начали штурм резиденции президента Казахстана. Об этом сообщает алматинское издание Vласть. «Несколько тысяч протестующих пытаются сейчас прорваться на территорию алматинской резиденции президента», — пишет издание. Беспорядки в Алматы, крупнейшем городе Казахстана, расположенном на юге страны, начались накануне. До этого протесты, вызванные повышением цен на газ, стартовали в западной части страны — в Актау, Атырау и Актобе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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