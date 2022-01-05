В Алматы начался штурм резиденции президента

Протестующие начали штурм резиденции президента Казахстана. Об этом сообщает алматинское издание Vласть.
«Несколько тысяч протестующих пытаются сейчас прорваться на территорию алматинской резиденции президента», — пишет издание.
Беспорядки в Алматы, крупнейшем городе Казахстана, расположенном на юге страны, начались накануне. До этого протесты, вызванные повышением цен на газ, стартовали в западной части страны — в Актау, Атырау и Актобе.
Протестующие начали штурм резиденции президента Казахстана. Об этом сообщает алматинское издание Vласть. «Несколько тысяч протестующих пытаются сейчас прорваться на территорию алматинской резиденции президента», — пишет издание. Беспорядки в Алматы, крупнейшем городе Казахстана, расположенном на юге страны, начались накануне. До этого протесты, вызванные повышением цен на газ, стартовали в западной части страны — в Актау, Атырау и Актобе.