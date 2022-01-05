Протестующие штурмуют оружейные магазины Казахстана

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В Алматы начали атаковать оружейные магазины Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

В Алматы протестующие напали на оружейный магазин «Корган». Об этом представители торговой точки заявили в своем Instagram.

Также они сообщили, что сотрудники службы охраны сразу же уехали. До полиции дозвониться невозможно.

На фоне развивающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства. Он также выступил с телеобращением, в котором призвал не поддаваться на провокации, передает телеканал 360.

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В Алматы протестующие напали на оружейный магазин «Корган». Об этом представители торговой точки заявили в своем Instagram. Также они сообщили, что сотрудники службы охраны сразу же уехали. До полиции дозвониться невозможно. На фоне развивающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства. Он также выступил с телеобращением, в котором призвал не поддаваться на провокации, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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