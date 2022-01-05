Протестующие штурмуют оружейные магазины Казахстана

В Алматы протестующие напали на оружейный магазин «Корган». Об этом представители торговой точки заявили в своем Instagram.
Также они сообщили, что сотрудники службы охраны сразу же уехали. До полиции дозвониться невозможно.
На фоне развивающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства. Он также выступил с телеобращением, в котором призвал не поддаваться на провокации, передает телеканал 360.
В Алматы протестующие напали на оружейный магазин «Корган». Об этом представители торговой точки заявили в своем Instagram. Также они сообщили, что сотрудники службы охраны сразу же уехали. До полиции дозвониться невозможно. На фоне развивающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства. Он также выступил с телеобращением, в котором призвал не поддаваться на провокации, передает телеканал 360.