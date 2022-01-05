Диетолог предупредила об опасности голодания после праздников

05 января 2022 в 22:11 Размер текста - 17 +

Голодание после длительных застолий может привести к проблемам с печенью и почками Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU После длительных новогодних застолий опасно переходить к голоданию, чтобы сбросить лишний вес и вернуться в форму. Так как это негативно может сказаться на работе головного мозга, печени, и почек. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Лучше возвращаться в режим постепенно, без каких-то резких движений, сокращать порции, увеличивать физическую активность и не устраивать голодных дней, потому что это пагубно может отразиться даже на здоровом человеке. Так как в организме будут происходить процессы распада, и если жидкость начнет поступать неадекватно, желудочно-кишечный тракт станет неадекватно работать, то продукты распада, токсины, будут отравлять организм, нарушится работа головного мозга, печени, почек из-за больших нагрузок», — объяснила Дарья Русакова. По словам диетолога, возвращаться к привычном режиму питания желательно как можно раньше. «Начинать лучше сейчас, потому что любое длительное отклонение от нормального образа жизни приводит к тому, что организм привыкает, он адаптируется к излишествам, пищеварительная система в полной мере реализует свои функции. Две недели — это уже такой пороговый рубеж, когда уже сложно будет вернуться к нормальному образу жизни», — подчеркнула Русакова. В беседе с URA.RU врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова согласилась, что голодание после длительных застолий может негативно сказаться на работе организма. «Голодания после больших излишеств — это тяжелый стресс для организма. Когда он ел-ел, пил, а потом, хоп, и ничего нет. В итоге происходит тяжелая стресс-индукция, которая может привести к чему угодно, например, может произойти острая декомпенсация хронических заболеваний, резкое снижение иммунитета», — заявила она. Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург объяснял, почему салаты нужно употреблять в течение суток после их приготовления. По его словам, несвежие продукты могут привести к воспалениям у тех, кто страдает гастритом, язвенной болезнью, холециститом, панкреатитом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После длительных новогодних застолий опасно переходить к голоданию, чтобы сбросить лишний вес и вернуться в форму. Так как это негативно может сказаться на работе головного мозга, печени, и почек. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Лучше возвращаться в режим постепенно, без каких-то резких движений, сокращать порции, увеличивать физическую активность и не устраивать голодных дней, потому что это пагубно может отразиться даже на здоровом человеке. Так как в организме будут происходить процессы распада, и если жидкость начнет поступать неадекватно, желудочно-кишечный тракт станет неадекватно работать, то продукты распада, токсины, будут отравлять организм, нарушится работа головного мозга, печени, почек из-за больших нагрузок», — объяснила Дарья Русакова. По словам диетолога, возвращаться к привычном режиму питания желательно как можно раньше. «Начинать лучше сейчас, потому что любое длительное отклонение от нормального образа жизни приводит к тому, что организм привыкает, он адаптируется к излишествам, пищеварительная система в полной мере реализует свои функции. Две недели — это уже такой пороговый рубеж, когда уже сложно будет вернуться к нормальному образу жизни», — подчеркнула Русакова. В беседе с URA.RU врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова согласилась, что голодание после длительных застолий может негативно сказаться на работе организма. «Голодания после больших излишеств — это тяжелый стресс для организма. Когда он ел-ел, пил, а потом, хоп, и ничего нет. В итоге происходит тяжелая стресс-индукция, которая может привести к чему угодно, например, может произойти острая декомпенсация хронических заболеваний, резкое снижение иммунитета», — заявила она. Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург объяснял, почему салаты нужно употреблять в течение суток после их приготовления. По его словам, несвежие продукты могут привести к воспалениям у тех, кто страдает гастритом, язвенной болезнью, холециститом, панкреатитом.