Кадыров возмутился происходящим в Казахстане. «Зачем разрушать?»

06 января 2022 в 02:34 Размер текста - 17 +

Разман Кадыров призвал жителей Казахстана прекратить разрушать свою страну Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Народ Казахстана должен прекратить разрушать свою страну и убивать друг друга. Об этом попросил глава Чеченской Республики Разман Кадыров в своем Instagram. «Из-за цен на газ люди вышли: разрушают, убивают. Зачем разрушать? Зачем агрессивно вести себя? Бить милиционеров. Они совершают преступления и за это в последующем получат наказание», — сказал Рамзан Кадыров в разговоре со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым. Прямой эфир шел на личной странице Размана Кадырова в Instagram. Глава Чечни попросил протестующих от имени чеченского народа во главе с руководством одуматься, пока ситуация не перешла в стадию войны. По его словам, организаторам митингов нужно «побояться Всевышнего». Массовые протесты в Казахстане начались после новогодних праздников по причине роста цен на бензин. Жители добились того, что цена на топливо снизилась с 120 до 50 тенге. Президент Казахстана выступил с обращением к митингующим. Он попросил их проявить благоразумие и не поддаваться провокации изнутри и извне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Народ Казахстана должен прекратить разрушать свою страну и убивать друг друга. Об этом попросил глава Чеченской Республики Разман Кадыров в своем Instagram. «Из-за цен на газ люди вышли: разрушают, убивают. Зачем разрушать? Зачем агрессивно вести себя? Бить милиционеров. Они совершают преступления и за это в последующем получат наказание», — сказал Рамзан Кадыров в разговоре со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым. Прямой эфир шел на личной странице Размана Кадырова в Instagram. Глава Чечни попросил протестующих от имени чеченского народа во главе с руководством одуматься, пока ситуация не перешла в стадию войны. По его словам, организаторам митингов нужно «побояться Всевышнего». Массовые протесты в Казахстане начались после новогодних праздников по причине роста цен на бензин. Жители добились того, что цена на топливо снизилась с 120 до 50 тенге. Президент Казахстана выступил с обращением к митингующим. Он попросил их проявить благоразумие и не поддаваться провокации изнутри и извне.