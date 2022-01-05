05 января 2022

Кадыров возмутился происходящим в Казахстане. «Зачем разрушать?»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Разман Кадыров призвал жителей Казахстана прекратить разрушать свою страну Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Народ Казахстана должен прекратить разрушать свою страну и убивать друг друга. Об этом попросил глава Чеченской Республики Разман Кадыров в своем Instagram.

«Из-за цен на газ люди вышли: разрушают, убивают. Зачем разрушать? Зачем агрессивно вести себя? Бить милиционеров. Они совершают преступления и за это в последующем получат наказание», — сказал Рамзан Кадыров в разговоре со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым. Прямой эфир шел на личной странице Размана Кадырова в Instagram.

Глава Чечни попросил протестующих от имени чеченского народа во главе с руководством одуматься, пока ситуация не перешла в стадию войны. По его словам, организаторам митингов нужно «побояться Всевышнего».

Массовые протесты в Казахстане начались после новогодних праздников по причине роста цен на бензин. Жители добились того, что цена на топливо снизилась с 120 до 50 тенге. Президент Казахстана выступил с обращением к митингующим. Он попросил их проявить благоразумие и не поддаваться провокации изнутри и извне.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Народ Казахстана должен прекратить разрушать свою страну и убивать друг друга. Об этом попросил глава Чеченской Республики Разман Кадыров в своем Instagram. «Из-за цен на газ люди вышли: разрушают, убивают. Зачем разрушать? Зачем агрессивно вести себя? Бить милиционеров. Они совершают преступления и за это в последующем получат наказание», — сказал Рамзан Кадыров в разговоре со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым. Прямой эфир шел на личной странице Размана Кадырова в Instagram. Глава Чечни попросил протестующих от имени чеченского народа во главе с руководством одуматься, пока ситуация не перешла в стадию войны. По его словам, организаторам митингов нужно «побояться Всевышнего». Массовые протесты в Казахстане начались после новогодних праздников по причине роста цен на бензин. Жители добились того, что цена на топливо снизилась с 120 до 50 тенге. Президент Казахстана выступил с обращением к митингующим. Он попросил их проявить благоразумие и не поддаваться провокации изнутри и извне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...