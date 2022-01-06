В Самарской области возраст молодых специалистов сельхозпредприятий увеличен до 35 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Некоторые российские регионы ввели новые льготы для молодых людей. Так, в ряде субъектов федерации повысили студенческий материнский капитал и увеличили возраст молодых специалистов — это значит, что они на 5 лет дольше смогут пользоваться льготами для молодежи.

В Ивановской области почти в три раза увеличится размер регионального студенческого маткапитала: с 58,9 тысячи рублей до 150 тысяч. Деньги от государства получат студенты, официально зарегистрировавшие брак, отмечает «Российская газета». Они оба должны учиться очно, при этом матери должно быть не более 24 лет. Еще одно условие — доход семьи не должен превышать два прожиточного минимума.

В Ивановской области студенты из многодетных семей с 2022 года смогут пользоваться льготой на проезд в муниципальном общественном транспорте.

В Самарской области возраст молодых специалистов сельхозпредприятий увеличен на 5 лет — до 35 лет. Из-за этого еще больше россиян могут получить единовременные выплаты. Те, кто окончил вуз, могут получить 69 тысяч рублей, люди со средним профессиональным образованием — 34,5 тысячи рублей.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов предложил увеличить в 10 раз размер материнского капитала для семей, которые переезжают на Курильские острова. Воспитать ребенка — это колоссальный труд для женщины, отметил он.