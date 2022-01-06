В МВД Казахстана заявили о десятках убитых протестующих

Протестующие пытались взять штурмом административные здания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

В Алма-Ате (Казахстан) ликвидированы десятки нападавших, которые пытались штурмом взять административные здания. Об этом рассказал официальный представитель Департамента полиции города Салтанат Азирбек в эфире телеканала «Хабар-24».

«Минувшей ночью экстремистскими силами предпринята попытка штурма административных зданий, Департамента полиции города Алма-Аты, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются», — заявил Салтанат Азирбек, передает ТАСС.

Митинги в Казахстане начались 2 января после повышения цен на сжиженный газ. Стоимость выросла почти вдвое, жители требуют возврата прежней цены. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения до 19 января, сообщает RT. Глава страны Касым-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства, пишет деловое издание «Взгляд». Восемь полицейских и военных Нацгвардии погибли во время массовых протестов. Еще 317 человек ранены. В Атырау 5 января скончался один из протестующих. СМИ сообщили, что он стал первой жертвой протестов.

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