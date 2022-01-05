В Казахстане увеличилось чисто погибших во время протестов

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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Москва, митинг, полиция, протест, омон
Во время беспорядков погибли восемь силовиков Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Восемь сотрудников полиции и военных Нацгвардии погибли во время массовых протестов в Казахстане. Об этом сообщили в МВД страны.

Во время беспорядков в ряде регионов Казахстана погибли восемь сотрудников полиции и военных Нацгвардии, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные МДВ Казахстана. Кроме того, отмечается, что еще 317 человек получили ранения.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. 5 января беспорядки захлестнули всю страну, жители захватили ряд госучреждений. Под контролем людей оказались, в числе прочего, резиденция президента и аэропорт в Алматы. Позже в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения. Также сообщалось, что в казахстанском городе Атырау погиб первый протестующий.

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Восемь сотрудников полиции и военных Нацгвардии погибли во время массовых протестов в Казахстане. Об этом сообщили в МВД страны. Во время беспорядков в ряде регионов Казахстана погибли восемь сотрудников полиции и военных Нацгвардии, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные МДВ Казахстана. Кроме того, отмечается, что еще 317 человек получили ранения. Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. 5 января беспорядки захлестнули всю страну, жители захватили ряд госучреждений. Под контролем людей оказались, в числе прочего, резиденция президента и аэропорт в Алматы. Позже в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения. Также сообщалось, что в казахстанском городе Атырау погиб первый протестующий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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