В Казахстане захвачены госорганы, аэропорт и нет интернета. Главное о революции к вечеру 5 января

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Челябинск , дубинка, митинг, полиция, омон
В Казахстане продолжаются массовые протесты и митинги Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. Во многих городах страны начались столкновения с полицией. На этом фоне в стране временно отключили мобильный интернет и ввели режим ЧП. Также в Казахстане перестали работать мессенджеры.

  • Получить информацию о происходящем почти невозможно — в стране отключили интернет. Мессенджеры не работают, связь сбоит, даже некоторые телевизионные каналы испытывают проблемы с вещанием. Позже «Казахтелеком» включил проводной интернет в некоторых регионах.
  • В Кремле считают, что власти Казахстана сумеют преодолеть кризис, возникший в стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация должна разрешиться без внешнего вмешательства и рассказал, что власти Казахстана не обращались за помощью к Москве.
  • Аэропорт Алматы захвачен. «Аэрофлот» отменил вечерний рейс в Алматы из Шереметьево. Вслед за Актау и Алматы свою работу приостановил аэропорт в городе Актобе.
  • Люди вышли на улицы в Уральске, Актау, Актобе, Шымкенте. В Талдыкоргане протестующие снесли памятник Нурсултану Назарбаеву. По последним данным, в Павлодаре также начались столкновения протестующих с полицией.
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к населению страны. Он заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности вместо Нурсултана Назарбаева. Токаев сообщил, что среди полицейских есть убитые и раненые.
  • США закрыли свое консульство в Алматы. Всех работников перевели на удаленку, а прием граждан для получения виз временно перенесли на другие даты, уточняет telegram-канал «Орда».
  • В Нур-Султане здание столичной администрации оцеплено полицейскими. Жители казахской столицы массово снимают наличные, так как безналичный расчет в городе не работает из-за отсутствия интернета, сообщает telegram-канал «Shot».
  • Белый дом отрицает обвинения в причастности к беспорядкам в Казахстане, передает RT. США призывают власти Казахстана к сдержанности и соблюдению права митингующих на мирный протест.
  • В Алматы захватили здание местного управления Комитета нацбезопасности, а также подожгли акимат, прокуратуру, филиал государственного телеканала «Казахстан» и штурмовали здание Ауэзовского РОВД. Кроме того, пострадала старая президентская резиденция.
  • Экс-космонавт и генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров на гостелеканале «Хабар» призвал всех членов ОДКБ ввести войска в республику.

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В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. Во многих городах страны начались столкновения с полицией. На этом фоне в стране временно отключили мобильный интернет и ввели режим ЧП. Также в Казахстане перестали работать мессенджеры.
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