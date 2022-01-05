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31 декабря 2021
30 декабря 2021

Челябинцы жалуются, что не могут попасть к родным в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Погранслужба Челябинской области разбирается в ситуации Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Жители Челябинской области сообщили о закрытии границы с Казахстаном. Челябинцы не могут попасть к родственникам.

«Мама сдала ПЦР, собиралась к нам. Вчера не было интернета, везде дежурит полиция, но сегодня выехать не смогла, границы закрыли», — пояснила жительница области изданию «Комсомольская правда».

URA.RU удалось связаться с пограничным управлением ФСБ РФ по Челябинской области. В ведомстве пояснили, что граница с Казахстаном закрыта не была.

«Информация недостоверная. Сами пытаемся выяснить. Границу никто не закрывал», — отметил собеседник агентства.

Протесты из-за резкого повышения цен на газ начались в Казахстане после того, как 1 января стоимость топлива выросла с 60 до 120 тенге. Сначала население требовало снизить стоимость газа в два раза, затем начались массовые беспорядки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 января дал срочные поручения правительству страны по сложившейся ситуации.

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Жители Челябинской области сообщили о закрытии границы с Казахстаном. Челябинцы не могут попасть к родственникам. «Мама сдала ПЦР, собиралась к нам. Вчера не было интернета, везде дежурит полиция, но сегодня выехать не смогла, границы закрыли», — пояснила жительница области изданию «Комсомольская правда». URA.RU удалось связаться с пограничным управлением ФСБ РФ по Челябинской области. В ведомстве пояснили, что граница с Казахстаном закрыта не была. «Информация недостоверная. Сами пытаемся выяснить. Границу никто не закрывал», — отметил собеседник агентства. Протесты из-за резкого повышения цен на газ начались в Казахстане после того, как 1 января стоимость топлива выросла с 60 до 120 тенге. Сначала население требовало снизить стоимость газа в два раза, затем начались массовые беспорядки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 января дал срочные поручения правительству страны по сложившейся ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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