В еще одном регионе РФ выявили случаи заражения «Омикроном»

Первый случай заражения «Омикроном» выявлен в Карелии Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Карелии выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

«Первый случай выявлен у женщины, которая прибыла из Франции. Положительный результат на омикрон передан в Карелию сегодня из Санкт-Петербурга», — написал Охлопков в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что жалоб у пациентки нет, состояние удовлетворительное.

Охлопков также добавил, что препарат «Спутник V» показал свою эффективность против «Омикрона». Министр призвал всех вакцинироваться.

«Омикрон»-штамм выявили в ЮАР в конце ноября. Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что этот вариант вируса вызывает озабоченность. В Минздраве РФ планируют разработать новые рекомендации по лечению больных «Омикроном», пишет RT. В Роспотребнадзоре в конце декабря сообщали, что в России зафиксировали 41 случай заражения новым штаммом. По информации ВОЗ, «Омикрон» обнаружили в 106 странах. Этот штамм быстро распространяется среди людей и способен вызвать перегрузку системы здравоохранения, сообщает «Царьград» со ссылкой на заявление главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

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