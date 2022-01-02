02 января 2022

В еще одном регионе РФ выявили случаи заражения «Омикроном»

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый случай заражения «Омикроном» выявлен в Карелии Фото:

В Карелии выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

«Первый случай выявлен у женщины, которая прибыла из Франции. Положительный результат на омикрон передан в Карелию сегодня из Санкт-Петербурга», — написал Охлопков в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что жалоб у пациентки нет, состояние удовлетворительное.

Охлопков также добавил, что препарат «Спутник V» показал свою эффективность против «Омикрона». Министр призвал всех вакцинироваться.

«Омикрон»-штамм выявили в ЮАР в конце ноября. Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что этот вариант вируса вызывает озабоченность. В Минздраве РФ планируют разработать новые рекомендации по лечению больных «Омикроном», пишет RT. В Роспотребнадзоре в конце декабря сообщали, что в России зафиксировали 41 случай заражения новым штаммом. По информации ВОЗ, «Омикрон» обнаружили в 106 странах. Этот штамм быстро распространяется среди людей и способен вызвать перегрузку системы здравоохранения, сообщает «Царьград» со ссылкой на заявление главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

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В Карелии выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. «Первый случай выявлен у женщины, которая прибыла из Франции. Положительный результат на омикрон передан в Карелию сегодня из Санкт-Петербурга», — написал Охлопков в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что жалоб у пациентки нет, состояние удовлетворительное. Охлопков также добавил, что препарат «Спутник V» показал свою эффективность против «Омикрона». Министр призвал всех вакцинироваться. «Омикрон»-штамм выявили в ЮАР в конце ноября. Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что этот вариант вируса вызывает озабоченность. В Минздраве РФ планируют разработать новые рекомендации по лечению больных «Омикроном», пишет RT. В Роспотребнадзоре в конце декабря сообщали, что в России зафиксировали 41 случай заражения новым штаммом. По информации ВОЗ, «Омикрон» обнаружили в 106 странах. Этот штамм быстро распространяется среди людей и способен вызвать перегрузку системы здравоохранения, сообщает «Царьград» со ссылкой на заявление главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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