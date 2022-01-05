В Челябинской области ждут плюсовых температур

Выше нуля температура будет днем 7 января Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Дневные температуры 7 января в Челябинской области поднимутся выше нуля. Прогноз опубликован на официальном сайте Челябгидрометцентра.

«Ночью 7 января температура воздуха опустится до -13,-18, в низинах до -23, на крайнем западе -8,-13. Днем 7 января от -3 до +2 градусов», — сообщают синоптики в прогнозе по всему региону.

В Челябинске ночью 7 января температура опустится до 18 градусов мороза. Днем температура повысится до 1 градуса тепла.

Синоптики также отмечают, что 7 января ожидается снег, переходящий в дождь. В отдельных районах прогнозируются метели и налипание мокрого снега на провода. Водителей предупредили о сильной гололедице. Ранее о сложных погодных условиях сообщила ГИБДД.