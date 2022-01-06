Иммунолог назвал главные причины отказа от прививки против COVID

06 января 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Число людей, у которых есть противопоказания к вакцинации, крайне мало Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Чаще всего люди отказываются от вакцинации против COVID-19 из-за недоверия к вакцине, либо постоянно откладывают процедуру. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Здесь компелекс причин. Человек не доверяет технологии и считает, что она может нанести ему ущерб, дать больше вреда, чем пользы. Как он это рационализирует — дело каждого человека. Самые причудливые фантазии играют роль: религиозного, мистического, конспирологического или эпидемиологического толка. Если человек этой позиции придерживается, он всегда найдет аргументы», — сказал Николай Крючков. Иммунолог отметил, что те, кто против вакцинации, смотрят на ситуацию однобоко. «Люди не понимают, что есть вторая сторона медали — высокие риски заболеть и у их окружения, родственников. Нужно помнить, что и здоровые люди умирают. Они недооценивают опасность наиболее вероятных событий и переоценивают риски очень редких событий», — подчеркнул кандидат медицинских наук. Вторая группа людей, которые не вакцинируются — это те, кто ждут удачного случая, считает эксперт. «Они не говорят, что не хотят, и считают, что наступит время, когда они поставят. Только вопрос когда, и они каждый раз это время откладывают», — отметил Крючков. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн согласился с этой позицией. «Людей, у которых правда есть противопоказания, мало. Они просто не хотят ставить вакцину. Говорят: не хочу и все. И можно прибавить [к этому] мифы вокруг вакцинации», — подтвердил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чаще всего люди отказываются от вакцинации против COVID-19 из-за недоверия к вакцине, либо постоянно откладывают процедуру. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Здесь компелекс причин. Человек не доверяет технологии и считает, что она может нанести ему ущерб, дать больше вреда, чем пользы. Как он это рационализирует — дело каждого человека. Самые причудливые фантазии играют роль: религиозного, мистического, конспирологического или эпидемиологического толка. Если человек этой позиции придерживается, он всегда найдет аргументы», — сказал Николай Крючков. Иммунолог отметил, что те, кто против вакцинации, смотрят на ситуацию однобоко. «Люди не понимают, что есть вторая сторона медали — высокие риски заболеть и у их окружения, родственников. Нужно помнить, что и здоровые люди умирают. Они недооценивают опасность наиболее вероятных событий и переоценивают риски очень редких событий», — подчеркнул кандидат медицинских наук. Вторая группа людей, которые не вакцинируются — это те, кто ждут удачного случая, считает эксперт. «Они не говорят, что не хотят, и считают, что наступит время, когда они поставят. Только вопрос когда, и они каждый раз это время откладывают», — отметил Крючков. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн согласился с этой позицией. «Людей, у которых правда есть противопоказания, мало. Они просто не хотят ставить вакцину. Говорят: не хочу и все. И можно прибавить [к этому] мифы вокруг вакцинации», — подтвердил эксперт.