Казахстанские силовики начали штурм центра Алматы

06 января 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Казахстанские силовики начали зачистку центра Алматы. Об этом сообщают российские СМИ, чьи корреспонденты присутствуют в городе. Военные через громкоговорители потребовали, чтобы протестующие покинули площадь Республики, а после открыли огонь. «По громкоговорителям в Алма-Ате военные потребовали покинуть площадь Республики и предупредили о том, что откроют огонь. Есть раненые», — передает ТАСС. Агентство со ссылкой на очевидцев сообщает, что со стороны площади Республики слышны сильные взрывы. Со стороны центра Алматы бегут группы по 5-6 человек, передает «Sputnik Казахстан». У некоторых из них есть ранения. В Казахстане несколько суток не стихают беспорядки, вызванные резким повышением стоимости газа для автомобилей. Президент республики Касым-Жомар Токаев ввел в стране режим чрезвычайной ситуации. Он также запросил военную помощь для преодоления «террористической угрозы» у Организации Договора коллективной безопасности, куда входит Россия. О том, что в Казахстане присутствуют боевики из стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе из Афганистана, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Москва уже направила миротворческую миссию в республику. Российские авиакомпании — S7, «Уральские Авиалинии» и «Аэрофлот» — отменили рейсы и приостановили продажу билетов в республику. До этого протестующие захватили аэропорт Алматы. После стало известно, что Казахстан закрыл въезд для иностранных граждан в связи с режимом ЧС.