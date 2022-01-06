Вице-спикер Совфеда нашел афганский след в протестах Казахстана

06 января 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Боевики из Афганистана окружили два места дислокации казахстанских войск, заявил Константин Косачев Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане В числе протестующих в Казахстане есть участники бандформирований, действующих на территории Афганистана. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. По его словам, боевики взяли в кольцо уже два места дислокации казахстанских вооруженных сил. «По поступающей информации, в рядах протестующих обозначились хорошо подготовленные боевики из радикальных бандформирований, активно действующих в странах Ближнего и Среднего Востока, прежде всего Афганистана. Они уже взяли в кольцо как минимум два места дислокации казахстанских вооруженных сил, оказывая им профессиональное и эффективное сопротивление», — написал Константин Косачев в Facebook. По мнению вице-спикера Совета Федерации, протесты перестали быть внутренним делом Казахстана. «Это угроза всем нам», — уверил Косачев. Протесты в Казахстане начались 2 января. Причиной стало резкое повышение цен на газ для автомобилей до 120 тенге. Правительство Казахстана в полном составе ушло в отставку. Пост секретаря Совбеза также покинул экс-глава республики Нурсултан Назарбаев. Его место занял президент Казахстана Касым-Жомар Токаев. Он также ввел чрезвычайное положение на всей территории страны. После стало известно, что страны Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) — в том числе Армения и Россия — направят военные миссии в Казахстан. Поводом послужила просьба Токаева о военной помощи в преодолении «террористической угрозы». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В числе протестующих в Казахстане есть участники бандформирований, действующих на территории Афганистана. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. По его словам, боевики взяли в кольцо уже два места дислокации казахстанских вооруженных сил. «По поступающей информации, в рядах протестующих обозначились хорошо подготовленные боевики из радикальных бандформирований, активно действующих в странах Ближнего и Среднего Востока, прежде всего Афганистана. Они уже взяли в кольцо как минимум два места дислокации казахстанских вооруженных сил, оказывая им профессиональное и эффективное сопротивление», — написал Константин Косачев в Facebook. По мнению вице-спикера Совета Федерации, протесты перестали быть внутренним делом Казахстана. «Это угроза всем нам», — уверил Косачев. Протесты в Казахстане начались 2 января. Причиной стало резкое повышение цен на газ для автомобилей до 120 тенге. Правительство Казахстана в полном составе ушло в отставку. Пост секретаря Совбеза также покинул экс-глава республики Нурсултан Назарбаев. Его место занял президент Казахстана Касым-Жомар Токаев. Он также ввел чрезвычайное положение на всей территории страны. После стало известно, что страны Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) — в том числе Армения и Россия — направят военные миссии в Казахстан. Поводом послужила просьба Токаева о военной помощи в преодолении «террористической угрозы».