Депутат Милонов уехал в Казахстан и рассказал об обстановке. «Местные не хотят погромов»

06 января 2022 в 22:22 Размер текста - 17 +

За беспорядками в Казахстане стоят внешние силы, уверен Виталий Милонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обстановка в столице Казахстана Нур-Султане к вечеру 6 января спокойная. В городе практически нет военных, также почти нет связи и интернета. Местные жители настроены дружелюбно. Об этом в беседе с URA.RU заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, поехавший в Казахстан после начала там протестов. «Я приехал в Нур-Султан. Нет интернета, нет связи. Военных на улицах почни нет, в аэропорту видели. И комендантский час. Сейчас в Нур-Султане спокойно. Местные люди сказали, что они не хотят никаких погромов. Очень дружелюбно настроены. Говорят, что вот на юге такие беспредельщики», — сказал URA.RU Милонов. Депутат рассказал, что ему нужно доехать до Алматы, где у него намечена рождественская служба. «В Алматы ничего не летает и не едет. Никак не уехать. Ни с Бишкека, никак не добраться. Какие-то блокпосты стоят, непонятно, то ли военные, то ли не военные», — добавил Милонов. Политик уверен, что за беспорядками в Казахстане стоят внешние силы. «Казахстан — страна очень мирная. И казахи — люди очень мирные. Здесь куча городов, где русские были, в свое время, в большинстве. Я думаю, сейчас мы увидим, кто решил [устроить беспорядки]. Почему-то мне кажется, что идея Великого Турана (несуществующее единое государство под главенством Турции, простирающееся от Балкан до Сибири — ред.) будоражит некоторых», — заключил Милонов. Протесты в Казахстане начались 2 января. К 4—5 января они переросли в массовые беспорядки. В стране было введено чрезвычайное положение. В результате беспорядков погибли 18 силовиков. В Алматы было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Власти Казахстана запросили военную помощь у стран ОДКБ. Россия, как и некоторые другие члены организации, уже направила в Казахстан войска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Обстановка в столице Казахстана Нур-Султане к вечеру 6 января спокойная. В городе практически нет военных, также почти нет связи и интернета. Местные жители настроены дружелюбно. Об этом в беседе с URA.RU заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, поехавший в Казахстан после начала там протестов. «Я приехал в Нур-Султан. Нет интернета, нет связи. Военных на улицах почни нет, в аэропорту видели. И комендантский час. Сейчас в Нур-Султане спокойно. Местные люди сказали, что они не хотят никаких погромов. Очень дружелюбно настроены. Говорят, что вот на юге такие беспредельщики», — сказал URA.RU Милонов. Депутат рассказал, что ему нужно доехать до Алматы, где у него намечена рождественская служба. «В Алматы ничего не летает и не едет. Никак не уехать. Ни с Бишкека, никак не добраться. Какие-то блокпосты стоят, непонятно, то ли военные, то ли не военные», — добавил Милонов. Политик уверен, что за беспорядками в Казахстане стоят внешние силы. «Казахстан — страна очень мирная. И казахи — люди очень мирные. Здесь куча городов, где русские были, в свое время, в большинстве. Я думаю, сейчас мы увидим, кто решил [устроить беспорядки]. Почему-то мне кажется, что идея Великого Турана (несуществующее единое государство под главенством Турции, простирающееся от Балкан до Сибири — ред.) будоражит некоторых», — заключил Милонов. Протесты в Казахстане начались 2 января. К 4—5 января они переросли в массовые беспорядки. В стране было введено чрезвычайное положение. В результате беспорядков погибли 18 силовиков. В Алматы было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Власти Казахстана запросили военную помощь у стран ОДКБ. Россия, как и некоторые другие члены организации, уже направила в Казахстан войска.