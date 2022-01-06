Российские миротворцы прибыли в Казахстан

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, военнослужащие цво, военная база, строй, 201военная база
Российские десантники направлены в Казахстан в рамках миротворческой миссии ОДКБ Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Первые подразделения российских миротворцев прибыли в Казахстан в рамках миссии Организации Договора коллективной безопасности. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Самолеты ВКС РФ доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан», — цитирует заявление Минобороны РФ ТАСС.

Новость дополняется.

Первые подразделения российских миротворцев прибыли в Казахстан в рамках миссии Организации Договора коллективной безопасности. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Самолеты ВКС РФ доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан», — цитирует заявление Минобороны РФ ТАСС. Новость дополняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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