Российские миротворцы прибыли в Казахстан

Первые подразделения российских миротворцев прибыли в Казахстан в рамках миссии Организации Договора коллективной безопасности. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Самолеты ВКС РФ доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан», — цитирует заявление Минобороны РФ ТАСС.
Новость дополняется.
Первые подразделения российских миротворцев прибыли в Казахстан в рамках миссии Организации Договора коллективной безопасности. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Самолеты ВКС РФ доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан», — цитирует заявление Минобороны РФ ТАСС. Новость дополняется.