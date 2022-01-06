Гинцбург дал рекомендации для привившихся от COVID подростков

Первые пару дней после вакцинации против коронавируса подросткам следует избегать тяжелых физических нагрузок. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Рекомендации для подростков такие же, что и для взрослых, — не допускать больших физических нагрузок в первые один-два дня после вакцинации. Пожалеть себя и немного больше дать энергии иммунной системе. Больше отдыхать и все», — передает слова Гинцбурга ТАСС.
Ранее сообщалось, что две партии вакцины «Спутник М» для подростков поступили в гражданский оборот. Отмечается, что вакцина будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Препарат был зарегистрирован Минздравом РФ 24 ноября. Однако во Всемирной организации здравоохранения порекомендовали не проводить повсеместную вакцинацию подростков, пишет RT.
Первые пару дней после вакцинации против коронавируса подросткам следует избегать тяжелых физических нагрузок. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Рекомендации для подростков такие же, что и для взрослых, — не допускать больших физических нагрузок в первые один-два дня после вакцинации. Пожалеть себя и немного больше дать энергии иммунной системе. Больше отдыхать и все», — передает слова Гинцбурга ТАСС. Ранее сообщалось, что две партии вакцины «Спутник М» для подростков поступили в гражданский оборот. Отмечается, что вакцина будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Препарат был зарегистрирован Минздравом РФ 24 ноября. Однако во Всемирной организации здравоохранения порекомендовали не проводить повсеместную вакцинацию подростков, пишет RT.