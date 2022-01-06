В регионах увеличили размер пособий для части россиян

07 января 2022 в 06:36 Размер текста - 17 +

Начислять пособия по безработице детям-сиротам будут по-новому Фото: Владимир Андреев © URA.RU В регионах РФ с 1 января изменилось начисление пособий детям-сиротам. Те, кто впервые ищут работу, смогут претендовать на увеличенную выплату. «С 1 января пособие по безработице для впервые ищущих работу детей-сирот назначается в размере средней заработной платы по региону, которой она была в момент регистрации молодого человека в центре занятости», — передает «Российская газета». Отмечается, что увеличенная выплата гарантирована в течение первых шести месяцев при условии, что ранее безработный со статусом «ребенок-сирота» нигде не трудился. Отмечается, что через полгода право на повышенное пособие утрачивается, а выплаты по безработице будут начисляться в минимальном размере, который в 2022 году составляет 1,5 тысячи рублей. Увеличенная выплата также прекращается после достижения молодым человеком 23 лет. При этом при назначении не учитывается, если подросток до своего совершеннолетия подрабатывал на каникулах. Также стало известно, что все центры занятости в России, помимо очного, планируется перевести в электронный формат. Заявление можно будет подать через портал госуслуг или платформу «Работа в России», причем никаких больше документов не потребуется. Ранее также сообщалось, что член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов (фракция «Единая Россия») Светлана Бессараб высказалась об отмене выплат пособий по безработице на постоянной основе. Пользователи социальных сетей поддержали идею, утверждая, что работы в России достаточно, а виной всему служит лень. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В регионах РФ с 1 января изменилось начисление пособий детям-сиротам. Те, кто впервые ищут работу, смогут претендовать на увеличенную выплату. «С 1 января пособие по безработице для впервые ищущих работу детей-сирот назначается в размере средней заработной платы по региону, которой она была в момент регистрации молодого человека в центре занятости», — передает «Российская газета». Отмечается, что увеличенная выплата гарантирована в течение первых шести месяцев при условии, что ранее безработный со статусом «ребенок-сирота» нигде не трудился. Отмечается, что через полгода право на повышенное пособие утрачивается, а выплаты по безработице будут начисляться в минимальном размере, который в 2022 году составляет 1,5 тысячи рублей. Увеличенная выплата также прекращается после достижения молодым человеком 23 лет. При этом при назначении не учитывается, если подросток до своего совершеннолетия подрабатывал на каникулах. Также стало известно, что все центры занятости в России, помимо очного, планируется перевести в электронный формат. Заявление можно будет подать через портал госуслуг или платформу «Работа в России», причем никаких больше документов не потребуется. Ранее также сообщалось, что член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов (фракция «Единая Россия») Светлана Бессараб высказалась об отмене выплат пособий по безработице на постоянной основе. Пользователи социальных сетей поддержали идею, утверждая, что работы в России достаточно, а виной всему служит лень.