Безработным россиянам предложили новые льготы в 2022 году

Ситуация для безработных в России может измениться в лучшую сторону Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В этом году список помощи безработным россиянам в центрах занятости расширится. Так, можно будет найти работу в другом регионе или получить новую профессию бесплатно.

Какие еще изменения будут в центрах занятости в 2022 году:

Зарегистрироваться в качестве безработных россиянам в 2022 году станет еще проще — все центры занятости в России, помимо очного, планируется перевести в электронный формат, пишет «Российская газета». Заявление можно будет подать через портал госуслуг или платформу «Работа в России», причем никаких больше документов не потребуется (раньше требовалась трудовая книжка, документ об образовании и так далее).

Пособие по безработице, а также вакансии для граждан, будут присылать удаленно. Теперь не нужно приходить к трудовому инспектору и расписываться за получение выплаты и смотреть предложения по вакансиям в центрах занятости.

В 2022 году через центры занятости можно будет найти работу в другом регионе. Они будут помогать также при переезде, связанном с новым видом деятельности. Такой законопроект готовится к внесению в Госдуму.

Бесплатно повысить квалификацию или получить другую профессию смогут безработные из наиболее уязвимых на рынке труда категорий граждан в возрасте до 35 лет, которые более четырех месяцев не могут найти работу. Это коснется и граждан без профессионального или высшего образования, студентов и матерей с детьми в возрасте до семи лет.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с URA.RU отметила, что в ряде развитых стран нецелесообразно платить безработным государственные пособия на постоянной основе (в России на данный момент действует другая мера поддержки — пособие по безработице на полгода). Причина — работающие люди часто выступают против получения безусловного базового дохода нетрудоустроенными. В соцсетях депутата поддержали: по словам комментаторов, работы в России достаточно, а виной безработицы служит лень.