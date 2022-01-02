Пользователи заявили, что не хотят содержать лентяев, ведь в России достаточно рабочих мест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов (фракция «Единая Россия») Светлана Бессараб высказалась об отмене выплат пособий по безработице на постоянной основе. Пользователи социальных сетей поддержали идею, утверждая, что работы в России достаточно, а виной всему служит лень.

В беседе с URA.RU Светлана Бессараб поделилась своим мнением о том, что на постоянной основе выплачивать пособия по безработице не нужно. Она привела в пример результаты опроса населения Швейцарии на счет аналогичного вопроса, когда работающие граждане заявили, что не понимаю, почему они должны содержать людей, нежелающих трудиться.

Пользователь оспаривает мысль о том, что нет работы, аргументируя тем, что в РФ миллионы трудовых мигрантов «ВКонтакте»

Telegram

«ВКонтакте»

Пользователь утверждает, что проблема безработных россиян заключается в их нежелании трудиться «ВКонтакте»

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»