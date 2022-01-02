02 января 2022

В соцсетях поддержали идею об отмене пособий по безработице. «Работу найти не проблема»

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание в Дзержинском райсуде по УВЗ. Нижний Тагил, попрошайка, бомж, нижний тагил, увз, уралвагонзавод, бездомный, безработица, нищий
Пользователи заявили, что не хотят содержать лентяев, ведь в России достаточно рабочих мест Фото:

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов (фракция «Единая Россия») Светлана Бессараб высказалась об отмене выплат пособий по безработице на постоянной основе. Пользователи социальных сетей поддержали идею, утверждая, что работы в России достаточно, а виной всему служит лень.

В беседе с URA.RU Светлана Бессараб поделилась своим мнением о том, что на постоянной основе выплачивать пособия по безработице не нужно. Она привела в пример результаты опроса населения Швейцарии на счет аналогичного вопроса, когда работающие граждане заявили, что не понимаю, почему они должны содержать людей, нежелающих трудиться.

Пользователь оспаривает мысль о том, что нет работы, аргументируя тем, что в РФ миллионы трудовых мигрантов
Пользователь утверждает, что проблема безработных россиян заключается в их нежелании трудиться

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Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов (фракция «Единая Россия») Светлана Бессараб высказалась об отмене выплат пособий по безработице на постоянной основе. Пользователи социальных сетей поддержали идею, утверждая, что работы в России достаточно, а виной всему служит лень. В беседе с URA.RU Светлана Бессараб поделилась своим мнением о том, что на постоянной основе выплачивать пособия по безработице не нужно. Она привела в пример результаты опроса населения Швейцарии на счет аналогичного вопроса, когда работающие граждане заявили, что не понимаю, почему они должны содержать людей, нежелающих трудиться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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