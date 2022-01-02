В Госдуме назвали непопулярной мерой пособия для части россиян

Безработным не нужно платить пособия на постоянной основе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ряде развитых стран нецелесообразно платить безработным государственные пособия на постоянной основе, потому что работающие люди, как правило, выступают против получения безусловного базового дохода нетрудоустроенным. Таким мнением с URA.RU поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (фракция «Единая Россия») Светлана Бессараб.

«Думаю, это непопулярная мера, хотя у нас пока не проводился опрос населения по этому поводу. Но все швейцарские кантоны (название территориально-административной единицы верхнего уровня в Швейцарии, — прим. ред.) проголосовали против такого дохода. Причиной стало то, что работающие граждане, отчисляющие налоги, не совсем понимают, почему они должны содержать людей, которые не хотят работать», — отметила она.

При этом Бессараб дополнила, что на сегодняшний день идет речь о возможном повышении материнского капитала, детских пособий и введении других мер помощи людям, оказавшимся в сложном материальном положении. Это необходимая помощь со стороны государства, считает специалист.

«Например, семьи с маленькими детьми, где один из родителей не может работать, безусловно, нуждаются в помощи. Если семье объективно нужна поддержка, например, малоимущим гражданам, государство дает и социальные контракты, и пособие по безработице, и возможность получить новую, востребованную на рынке труда специальность, чтобы выйти из сложной жизненной ситуации. Новые меры поддержки в России появляются ежегодно, и уже сейчас президент РФ Владимир Путин говорит о том, чтобы помощь семьям с детьми начиналась задолго до рождения малыша и продолжалась до окончания ребенком школы. Такие меры в новом году будут снова рассматриваться», — заявила она в беседе с журналистами.

Ранее Светлана Бессараб раскрыла, что в России в этом году могут ввести выплаты для полных семей с детьми от семи до 18 лет по аналогии с мерами поддержки для неполных семей. По ее словам, неполные семьи с детьми могут получать выплаты, в том числе, если родитель не платит алименты.

Безусловный базовый доход — гарантированная выплата, которая должна быть положена каждому россиянину независимо от его рода деятельности, социального и экономического положения. Такую идею еще в 2020 году озвучил экс-премьер Дмитрий Медведев. На ее реализацию властям понадобится порядка 18 триллионов рублей, подсчитали в Госдуме.

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