Российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане. Видео

07 января 2022 в 07:23 Размер текста - 17 +

Российских десантников направляют в Казахстан Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане в рамках миссии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Также в республику перебрасывают российских РФ из Московской, Ивановской и Ульяновской областей. «Подразделения российских миротворцев ОДКБ в Казахстане приступили к выполнению задач и обеспечению приема основных сил миротворческого контингента. Основные силы российского контингента миротворческих сил ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях», — цитирует заявление Минобороны РФ ТАСС. Днем ранее в Казахстан прибыли первые подразделения российских миротворцев. От РФ были направлены подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. Помимо России оказать военную поддержку республике пообещала Армения и другие страны-участницы ОДКБ. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев запросил у ОДКБ военную помощь. По его словам, республике требуется поддержка в преодолении «террористической угрозы». После комендатура Алматы сообщила о том, что в городе было обнаружено тело обезглавленного силовика. Местные СМИ утверждают, что это почерк террористических банд, действующих на территории республики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане в рамках миссии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Также в республику перебрасывают российских РФ из Московской, Ивановской и Ульяновской областей. «Подразделения российских миротворцев ОДКБ в Казахстане приступили к выполнению задач и обеспечению приема основных сил миротворческого контингента. Основные силы российского контингента миротворческих сил ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях», — цитирует заявление Минобороны РФ ТАСС. Днем ранее в Казахстан прибыли первые подразделения российских миротворцев. От РФ были направлены подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. Помимо России оказать военную поддержку республике пообещала Армения и другие страны-участницы ОДКБ. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев запросил у ОДКБ военную помощь. По его словам, республике требуется поддержка в преодолении «террористической угрозы». После комендатура Алматы сообщила о том, что в городе было обнаружено тело обезглавленного силовика. Местные СМИ утверждают, что это почерк террористических банд, действующих на территории республики.