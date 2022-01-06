В регионах РФ начали действовать особые льготы в 2022 году. Список

07 января 2022 в 07:57 Размер текста - 17 +

Некоторые льготы, введенные в регионах, касаются детей с диабетом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Некоторые российские регионы ввели новые льготы для определенных категорий россиян. Так, на Ямале детей с сахарным диабетом первого типа обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови, а медработникам Приморья возместят расходы на съем жилья. С 2022 года всех детей на Ямале с сахарным диабетом первого типа обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови. Чтобы обеспечить одного ребенка такой системой, необходимо в среднем 150 тысяч рублей в год.

Врачам и медсестрам, снимающим жилье, возместят фактические расходы на наем, но не более 30 тысяч рублей в месяц во Владивостокском городском округе. Также 20 тысяч выплатят медикам Приморского края.

В Костромской области на 2022 год продлена мера поддержки для врачей дефицитных специальностей. Таким докторам единовременно выплатят 500 тысяч рублей.

Омские животноводы получили новые налоговые льготы. Ставка налога на имущество составит 0,01% для предприятий, созданных или модернизированных после 1 января 2021 года для разведения крупного рогатого скота.

В новом году перечень предприятий Калужской области, которые могут воспользоваться льготой по налогу, пополнят предприятия, занимающиеся полиграфией. Также в 2022 году инвесторы смогут получить земельные участки в аренду без проведения торгов для строительства многоквартирных домов.

Законом Тульской области на 2022 год освобождены от уплаты налога на имущество организации федеральной почтовой связи. Кроме того, снижена ставка налога на имущество до 1,1 процента для организаций, проводящих спортивные мероприятия в закрытых помещениях на искусственном льду. Ранее стало известно, что ПФР будет по-новому выплачивать пенсии. С 2022 года ПФР будут принимать россиян только по предварительной записи или дистанционно. Услуги будут оказывать по электронной почте. Это связано с новыми ограничениями, которые вводят для борьбы с коронавирусом. Чиновники лично будут проверять факт регистрации места жительства для продления выплат. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Некоторые российские регионы ввели новые льготы для определенных категорий россиян. Так, на Ямале детей с сахарным диабетом первого типа обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови, а медработникам Приморья возместят расходы на съем жилья. Ранее стало известно, что ПФР будет по-новому выплачивать пенсии. С 2022 года ПФР будут принимать россиян только по предварительной записи или дистанционно. Услуги будут оказывать по электронной почте. Это связано с новыми ограничениями, которые вводят для борьбы с коронавирусом. Чиновники лично будут проверять факт регистрации места жительства для продления выплат.