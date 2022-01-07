Врач: как распознать одновременное заражение COVID и гриппом

При заражении гриппом и коронавирусом симптомы могут проявиться одновременно Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Если у человека появилась головная боль, мышцы стало ломить, а через несколько дней пропало обоняние — вероятно, произошло одновременное заражение коронавирусной инфекцией и гриппом. Такой информацией поделилась заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«При гриппе за несколько часов температура тела повышается до 38-39 градусов, появляются головная боль, ломота в мышцах. При коронавирусной инфекции признаки заболевания развиваются постепенно. Если через какой-то промежуток времени присоединяется потеря обоняния, меняются вкусовые ощущения, то велика вероятность сочетанной инфекции», — отметила Руженцова в беседе с РИА «Новости».

При этом если человек заразился гриппом, когда коронавирусная инфекция уже была в организме в инкубационном периоде, то симптомы могут проявиться одновременно. Лечение при всех формах заражения может назначить только специалист.

Ранее сообщалось, что по одной лишь симптоматике нельзя определить одновременное заражение гриппом и COVID-19. При этом смешение инфекций может серьезно сказаться на здоровье — болезнь будет протекать более тяжело.

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