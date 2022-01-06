06 января 2022
05 января 2022
04 января 2022
03 января 2022
02 января 2022
01 января 2022
31 декабря 2021
30 декабря 2021

В Челябинске из-за непогоды закрыли аэропорт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, аэропорт челябинск
Зал ожидания и кафе аэропорта заполнены Фото:

Международный аэропорт Челябинска «Курчатов» закрыли из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Сегодня произошла задержка рейсов в связи с закрытием аэропорта из-за неблагоприятных метеоусловий. Задержаны вылеты авиарейсов в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу авиакомпаний „Nordwind Airlines“, „Россия“, „Red Wings“», — сказано в telegram-каналле Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что предоставление необходимых услуг пассажирам находится на контроле прокуратуры. По поручению уральского транспортного прокурора в аэропорту организована мобильная приемная. Зал ожидания и кафе аэропорта заполнены.

Сегодня корреспондент URA.RU уже сообщал о закрытии аэропорта до 7 утра. «Я на рейсе в 05.45 должен был вылететь. Сижу жду, когда объявят посадку», — сообщил он. Отмечается, что столы во всех кафе заняты, также полностью заполнен зал ожидания.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Международный аэропорт Челябинска «Курчатов» закрыли из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Сегодня произошла задержка рейсов в связи с закрытием аэропорта из-за неблагоприятных метеоусловий. Задержаны вылеты авиарейсов в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу авиакомпаний „Nordwind Airlines“, „Россия“, „Red Wings“», — сказано в telegram-каналле Уральской транспортной прокуратуры. Отмечается, что предоставление необходимых услуг пассажирам находится на контроле прокуратуры. По поручению уральского транспортного прокурора в аэропорту организована мобильная приемная. Зал ожидания и кафе аэропорта заполнены. Сегодня корреспондент URA.RU уже сообщал о закрытии аэропорта до 7 утра. «Я на рейсе в 05.45 должен был вылететь. Сижу жду, когда объявят посадку», — сообщил он. Отмечается, что столы во всех кафе заняты, также полностью заполнен зал ожидания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...