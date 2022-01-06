В Челябинске из-за непогоды закрыли аэропорт

Международный аэропорт Челябинска «Курчатов» закрыли из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Сегодня произошла задержка рейсов в связи с закрытием аэропорта из-за неблагоприятных метеоусловий. Задержаны вылеты авиарейсов в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу авиакомпаний „Nordwind Airlines“, „Россия“, „Red Wings“», — сказано в telegram-каналле Уральской транспортной прокуратуры.
Отмечается, что предоставление необходимых услуг пассажирам находится на контроле прокуратуры. По поручению уральского транспортного прокурора в аэропорту организована мобильная приемная. Зал ожидания и кафе аэропорта заполнены.
Сегодня корреспондент URA.RU уже сообщал о закрытии аэропорта до 7 утра. «Я на рейсе в 05.45 должен был вылететь. Сижу жду, когда объявят посадку», — сообщил он. Отмечается, что столы во всех кафе заняты, также полностью заполнен зал ожидания.
Международный аэропорт Челябинска «Курчатов» закрыли из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Сегодня произошла задержка рейсов в связи с закрытием аэропорта из-за неблагоприятных метеоусловий. Задержаны вылеты авиарейсов в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу авиакомпаний „Nordwind Airlines“, „Россия“, „Red Wings“», — сказано в telegram-каналле Уральской транспортной прокуратуры. Отмечается, что предоставление необходимых услуг пассажирам находится на контроле прокуратуры. По поручению уральского транспортного прокурора в аэропорту организована мобильная приемная. Зал ожидания и кафе аэропорта заполнены. Сегодня корреспондент URA.RU уже сообщал о закрытии аэропорта до 7 утра. «Я на рейсе в 05.45 должен был вылететь. Сижу жду, когда объявят посадку», — сообщил он. Отмечается, что столы во всех кафе заняты, также полностью заполнен зал ожидания.