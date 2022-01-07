Президент Казахстана приказал открывать огонь на поражение

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Президент Казахстана. Екатеринбург, токаев касым-жомарт
По словам Токаева, операция против боевиков будет доведена до конца Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал приказ открывать огонь на поражение в ходе беспорядков. По его словам, ликвидация ждет всех экстремистов, кто не пожелает сдаться.

«Правоохранительным органам мною дан приказ открывать огонь на поражение. Какие могут быть переговоры с убийцами? Террористов надо уничтожать», — заявил Токаев в эфире национального телеканала «Хабар 24».

Также он сообщил, что Казахстан до конца доведет контртеррористическую операцию. «Кто не сдастся, будет уничтожен», — добавил Токаев.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей. К 6 числу нового года протесты охватили всю страну. В результате беспорядков погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов без головы, что местные СМИ назвали почерком террористов.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал приказ открывать огонь на поражение в ходе беспорядков. По его словам, ликвидация ждет всех экстремистов, кто не пожелает сдаться. «Правоохранительным органам мною дан приказ открывать огонь на поражение. Какие могут быть переговоры с убийцами? Террористов надо уничтожать», — заявил Токаев в эфире национального телеканала «Хабар 24». Также он сообщил, что Казахстан до конца доведет контртеррористическую операцию. «Кто не сдастся, будет уничтожен», — добавил Токаев. Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей. К 6 числу нового года протесты охватили всю страну. В результате беспорядков погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов без головы, что местные СМИ назвали почерком террористов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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