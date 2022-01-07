Самая длинная лестница в РФ привлекла в каникулы толпы туристов. Очередь растянулась на 3 км

07 января 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

В Красноярске открыли самую длинную лестницу в России в 1683 ступени Фото: Владимир Андреев © URA.RU В период новогодних праздников самая длинная лестница на Торгашинском хребте стала точкой притяжения для сотен людей. В один из дней к лестнице выстроилась очередь из автомобилей длиной во всю дорогу на хребет. При этом протяженность самой лестницы составляет 1,2 тысяч метров. «Красноярцы, живущие в районе „Гренады“, всерьез переживают о том, что, если вдруг кому-то из них понадобится вызвать скорую помощь, машина туда просто не приедет. По ощущениям очевидцев, пробка растянулась как минимум на 3 км — от остановки „Базайская“ до „Гренады“», — передает НГС. По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, эта лестница будет одной из самых популярных. «Когда мы обустраиваем наши достопримечательности, они открываются и красноярцам, и гостям нашего города с новой стороны и становятся предметом гордости», — отметил он. Новый уникальный туристический объект открыли 1 декабря в Красноярске на Торгашинском хребте. Ее протяженность — 1200 метров, перепад высот — 240 метров. Подъем по лестнице занимает около 40 минут. На вершине хребта у входа на лестницу оборудована зона отдыха, на нижней площадке — туалет, карта маршрутов и скамейки для отдыха. Вход на лестницу с территории лагеря «Гренада» открыт с 8:00 до 22:00. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В период новогодних праздников самая длинная лестница на Торгашинском хребте стала точкой притяжения для сотен людей. В один из дней к лестнице выстроилась очередь из автомобилей длиной во всю дорогу на хребет. При этом протяженность самой лестницы составляет 1,2 тысяч метров. «Красноярцы, живущие в районе „Гренады“, всерьез переживают о том, что, если вдруг кому-то из них понадобится вызвать скорую помощь, машина туда просто не приедет. По ощущениям очевидцев, пробка растянулась как минимум на 3 км — от остановки „Базайская“ до „Гренады“», — передает НГС. По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, эта лестница будет одной из самых популярных. «Когда мы обустраиваем наши достопримечательности, они открываются и красноярцам, и гостям нашего города с новой стороны и становятся предметом гордости», — отметил он. Новый уникальный туристический объект открыли 1 декабря в Красноярске на Торгашинском хребте. Ее протяженность — 1200 метров, перепад высот — 240 метров. Подъем по лестнице занимает около 40 минут. На вершине хребта у входа на лестницу оборудована зона отдыха, на нижней площадке — туалет, карта маршрутов и скамейки для отдыха. Вход на лестницу с территории лагеря «Гренада» открыт с 8:00 до 22:00.