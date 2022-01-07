Ученые не исключили появление коронавируса-супермутанта

08 января 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Мутационный потенциал «Омикрона» еще не исчерпан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 После попадания в животную среду коронавирус может мутировать настолько сильно, что вызовет новую вспышку заболевания. Таким мнением с URA.RU поделились главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев и микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев. «Необходимо тщательно отслеживать всю последующую судьбу „омикрон“-варианта как у людей, так и у животных. Нельзя исключить, что при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант. Ни в коем случае не стоит заниматься неким самоуспокоением, что к нам пришел мягонький „Омикрон“, что он всю жизнь будет таким и на этом пандемия завершится — с такой точкой зрения я категорически не согласен. Мы уже сейчас на примере зарубежных стран отчетливо видим грандиозные темпы роста госпитализаций и взрослых, и заполнения детских, в том числе реанимационных, коек во Франции и Англии. Однако на этом мутационный потенциал вируса не исчерпан, и попадание его в среду животных может обернуться для нас еще большими проблемами», — сказал Сергей Токарев. Виталий Зверев также не исключил, что мутации коронавируса, которые образовались в популяции животных, могут стать крайне опасными для людей. «Когда вирус находит промежуточного хозяина, он может измениться настолько, что станет смертельно опасным и обретет совсем другие свойства. С COVID-19 точно так же произошло. Предыдущий SARS от летучих мышей попал к мелким млекопитающим, а от них уже в организм человека. Он изменился настолько, что начал вызывать тяжелые заболевания. Теоретически, если в популяцию летучих мышей какой-нибудь коронавирус попадет и изменится настолько, что станет патогенным для человека, то вполне возможна новая вспышка коронавируса», — отметил ученый. Ранее Сергей Токарев заявлял, что риск тяжелого течения при инфицировании «Омикроном», помимо Т-клеточного иммунитета, может предотвратить только большое количество высокоафинных (созревших) антител. Он подчеркнул, что для этого необходима бустерная доза вакцины, то есть ревакцинация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После попадания в животную среду коронавирус может мутировать настолько сильно, что вызовет новую вспышку заболевания. Таким мнением с URA.RU поделились главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев и микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев. «Необходимо тщательно отслеживать всю последующую судьбу „омикрон“-варианта как у людей, так и у животных. Нельзя исключить, что при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант. Ни в коем случае не стоит заниматься неким самоуспокоением, что к нам пришел мягонький „Омикрон“, что он всю жизнь будет таким и на этом пандемия завершится — с такой точкой зрения я категорически не согласен. Мы уже сейчас на примере зарубежных стран отчетливо видим грандиозные темпы роста госпитализаций и взрослых, и заполнения детских, в том числе реанимационных, коек во Франции и Англии. Однако на этом мутационный потенциал вируса не исчерпан, и попадание его в среду животных может обернуться для нас еще большими проблемами», — сказал Сергей Токарев. Виталий Зверев также не исключил, что мутации коронавируса, которые образовались в популяции животных, могут стать крайне опасными для людей. «Когда вирус находит промежуточного хозяина, он может измениться настолько, что станет смертельно опасным и обретет совсем другие свойства. С COVID-19 точно так же произошло. Предыдущий SARS от летучих мышей попал к мелким млекопитающим, а от них уже в организм человека. Он изменился настолько, что начал вызывать тяжелые заболевания. Теоретически, если в популяцию летучих мышей какой-нибудь коронавирус попадет и изменится настолько, что станет патогенным для человека, то вполне возможна новая вспышка коронавируса», — отметил ученый. Ранее Сергей Токарев заявлял, что риск тяжелого течения при инфицировании «Омикроном», помимо Т-клеточного иммунитета, может предотвратить только большое количество высокоафинных (созревших) антител. Он подчеркнул, что для этого необходима бустерная доза вакцины, то есть ревакцинация.