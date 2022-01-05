Вирусолог: чтобы не заболеть «Омикроном» нужно больше антител

06 января 2022 в 01:00 Размер текста - 17 +

Ревакцинация помогает в выработке большого количества антител Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Из-за того, что «Омикрон» может уходить от иммунного ответа, в организме человека должно вырабатываться больше антител, чего позволяет достигнуть ревакцинация. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. «„Омикрон“ настолько сильно уходит от антительной защиты, что предотвратить заражение может только большое количество антител. Достичь этого можно за счет бустерной прививки (ревакцинации — прим. URA.RU). Так как через какое-то время после первичной вакцинации или перенесенного заболевания антитела уходят из крови и иммунитет к короновирусу ослабевает. И только после ревакцинации заново вырабатывает большое количество антител», — объяснил Максим Скулачев. В беседе с URA,RU главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев добавил, что после введения бустерной дозы в организме начинают вырабатываться более эффективно работающие антитела. «Третья доза вакцины нужна, чтобы вызвать к жизни из пула клеток памяти более эффективные антитела. То есть бустер позволяет не просто поднять титр, а активизировать выработку высокоактивных, созревших, качественных антител», — подчеркнул он. Ранее исследователь Александр Драган заявил, что рост числа заражений «Омикроном» в России придется на середину января. Так как опыт европейских стран показал, что новогодние корпоративы помогают вирусу лучше распространиться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за того, что «Омикрон» может уходить от иммунного ответа, в организме человека должно вырабатываться больше антител, чего позволяет достигнуть ревакцинация. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. «„Омикрон“ настолько сильно уходит от антительной защиты, что предотвратить заражение может только большое количество антител. Достичь этого можно за счет бустерной прививки (ревакцинации — прим. URA.RU). Так как через какое-то время после первичной вакцинации или перенесенного заболевания антитела уходят из крови и иммунитет к короновирусу ослабевает. И только после ревакцинации заново вырабатывает большое количество антител», — объяснил Максим Скулачев. В беседе с URA,RU главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев добавил, что после введения бустерной дозы в организме начинают вырабатываться более эффективно работающие антитела. «Третья доза вакцины нужна, чтобы вызвать к жизни из пула клеток памяти более эффективные антитела. То есть бустер позволяет не просто поднять титр, а активизировать выработку высокоактивных, созревших, качественных антител», — подчеркнул он. Ранее исследователь Александр Драган заявил, что рост числа заражений «Омикроном» в России придется на середину января. Так как опыт европейских стран показал, что новогодние корпоративы помогают вирусу лучше распространиться.