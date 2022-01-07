Источник: мародерами в казахстанском Алматы были бывшие зэки

08 января 2022 в 02:52 Размер текста - 17 +

Нападению подверглось здание акимата Алматы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Активными участниками погромов в городах южного Казахстана, в частности в Алматы, стали амнистированные заключенные. Такое мнение высказывают жители бывшей столицы страны, которая в ночь на 6 января подверглась нападению мародеров, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Есть вероятность, что участие в грабежах и дебошах приняли бывшие заключенные, освобожденные по амнистии в честь 30-летия независимости Казахстана в аккурат к новогодним праздникам 16 декабря. Из тюрем вышло около 1000 человек», — приводит журналист агентства слова местной жительницы. Ее позицию разделяет большое число жителей Алматы, опрошенных при подготовке репортажа о волнениях в стране. Ряд собеседников URA.RU, видевшие активную фазу атаки на правительственные здания в Алматы, отмечают, что вооруженные захватчики имели хорошую подготовку. Однако среди них могли быть и чисто криминальные элементы. Волнения в Казахстане начались в начале января из-за повышения вдвое цен на сжиженный газ. В сжатые сроки экономические претензии в адрес властей сменились политическими и радикализировались до массовых волнений. Тяжелых последствий сумели избежать северные регионы страны, однако на юге — в Алматы, Шымкенте, Талдыкоргане — произошли погромы, перестрелки и нападения на правительственные учреждения. В результате погибли как силовики, так и участники беспорядков, задержано более 3000 человек. В страну введены миротворцы из блока Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Мародеры грабили и поджигали кабинеты чиновников… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU … и били витрины, грабя магазины в Алматы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Активными участниками погромов в городах южного Казахстана, в частности в Алматы, стали амнистированные заключенные. Такое мнение высказывают жители бывшей столицы страны, которая в ночь на 6 января подверглась нападению мародеров, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Есть вероятность, что участие в грабежах и дебошах приняли бывшие заключенные, освобожденные по амнистии в честь 30-летия независимости Казахстана в аккурат к новогодним праздникам 16 декабря. Из тюрем вышло около 1000 человек», — приводит журналист агентства слова местной жительницы. Ее позицию разделяет большое число жителей Алматы, опрошенных при подготовке репортажа о волнениях в стране. Ряд собеседников URA.RU, видевшие активную фазу атаки на правительственные здания в Алматы, отмечают, что вооруженные захватчики имели хорошую подготовку. Однако среди них могли быть и чисто криминальные элементы. Волнения в Казахстане начались в начале января из-за повышения вдвое цен на сжиженный газ. В сжатые сроки экономические претензии в адрес властей сменились политическими и радикализировались до массовых волнений. Тяжелых последствий сумели избежать северные регионы страны, однако на юге — в Алматы, Шымкенте, Талдыкоргане — произошли погромы, перестрелки и нападения на правительственные учреждения. В результате погибли как силовики, так и участники беспорядков, задержано более 3000 человек. В страну введены миротворцы из блока Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).