Как живет мятежный Казахстан: коллапс, кровь и погромы в Алматы

Специальный репортаж из страны, где митинги превратились в уличные бои

08 января 2022 в 00:42 Размер текста - 17 +

Резиденция президента Казахстана в Алматы после штурма. 7 января 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Беспорядки в Казахстане Журналисты URA.RU проехали весь Казахстан, где введено чрезвычайное положение. Они успели на последний самолет из России и за 18 часов пересекли страну со спокойного севера на мятежный юг. Из разговоров с казахстанцами стали понятны причины недовольства местными властями, которые вдобавок не смогли защитить их от мародеров. Подробности — в фотографиях из разгромленного Алматы. В 2022 год Казахстан вступил с шумом на весь мир. Резкое и необоснованное повышение цен на газ в два раза вызвало массовые протесты, мигом охватившие большинство крупных городов в стране. Изначально мирные выступления быстро перешли в неконтролируемые беспорядки, чем воспользовались радикальные группировки, устроившие настоящую бойню в крупнейшем городе страны Алматы. Ответом государства на митинги и вооруженные восстания стало бегство местных силовиков и отключение интернета в стране, что фактически парализовало экономику государства. В результате пока российские военные решают внутренние проблемы Казахстана, мирные жители вынуждены стоять в огромных очередях, чтобы получить немного наличных средств и хоть как-то протянуть эти первые беспокойные дни нового года. Нур-Султан замер в ожидании В подожженной президентской резиденции в Алматы чудом не сгорело панно, в центре которого лидер нации Нурсултан Назарбаев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Скромный малогабаритный самолет QazakAir садится на плохо очищенную полосу аэропорта в столичном Нур-Султане. Пассажиры самолета, в основном русские, ведут отвлеченные разговоры, хотя тему происходящего в Казахстане стороной не обходят. Среди обрывков фраз можно расслышать разговоры о стрельбе в Алматы и об убитых террористами полицейских. Но в аэропорту настоящий коллапс. Толпы людей не могут попасть внутрь, поскольку тех, у кого нет на руках билета, попросту не пускают. Однако и наличие билета на руках лишь даст возможность попасть в здание, но улететь не получится. Уже 6 января часть рейсов отменена, часть — задерживается. Некоторые самолеты, заполненные пассажирами, несколько часов держат на взлетной полосе. Все вопросы с регистрацией сотрудникам аэропорта приходится решать вручную. У въезда в аэропорт дежурят несколько казахстанских военных с автоматами и в броне. Неподалеку припаркованы два БТР. Отключение интернета, которое стало следствие чрезвычайного положения в стране, привело к настоящему параличу экономики. Большинство магазинов закрыто, не работает безналичный расчет. Отключен мобильный интернет и заблокирован выход мировую паутину с проводной сети. С перебоями, но работают разве что звонки по сотовой связи. С 1 января в столице закрыты все офисы финансовых организаций. По словам местного жителя Амзата, банки и обменные пункты не успели открыться, поскольку первые два дня января у них были выходными по плану, а уже после — начались беспорядки. Амзат и его супруга пенсионеры и из-за перебоев в работе финансовых организаций они не могут получить пенсию. Те, у кого на руках нет наличных средств, но есть какие-то сбережения на банковской карте, вынуждены отстаивать многочасовые очереди у банкоматов местного «Народного банка». Это на сегодня единственный банк в стране, где можно получить наличность. При этом за раз можно получить максимум 100 тысяч тенге (около 17 тысяч рублей), если вы обладатель карты «Народного банка». Для тех, кто снимает с карт других банков, лимит ограничивается суммой в 10 тысяч тенге (около 1700 рублей). Корреспонденту URA.RU пришлось отстоять в очереди дважды, чтобы за 4 часа, снять всего 20 тысяч тенге. Митинги экономического характера в Казахстане случались не редко, но такого удара по государственному строю как в 2022 году не было никогда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нур-Султан в разгар рабочих будней больше напоминает любой крупный российский город днем 1 января. Улицы, которые в это время обычно стоят в пробках, были полупустые. Тут и там можно увидеть военных. Наиболее усиленно они охраняли объекты, так или иначе связанные с бывшим президентом Казахстана. Блок-пост стоял у шикарного (как все подобные здания Нур-Султана), похожего на шайбу здания библиотеки Назарбаева. Последний еще 6 января де-юре руководил страной последний день — спустя несколько часов его сняли со всех постов. Казахстан в эти январские дни — это показательный пример того, насколько человечество может стать беспомощным без уже привычных благ. И даже непонятно, что страшнее — группа людей с оружием, захватившая здания в центре Алматы, или полная беспомощность в решении бытовых вопросов на уровне всего государства? «Страна погрязла в коррупции!» Местные жители независимо от возрастных групп все как один поддерживают протесты, но подчеркивают, что выражение своей позиции народом ни в коем случае не должно переходить в беспорядки и уж тем более вооруженные восстания. Свои истории журналистам URA.RU рассказали люди, ехавшие в частном автобусе из новой столицы Казахстана — в старую, в Алматы. «Страна шла к подобному развитию событий уже давно. Все последние двадцать лет те, кто уже нахапал себе немерено, лишь продолжали воровать еще больше. Казахстан просто погряз в коррупции. Я приведу вам пример на личном опыте. Я двадцать лет отработал на «КЖД» (аналог «РЖД» в Казахстане). Когда я двадцать лет назад туда устраивался, сотрудникам предоставляли все социальные блага, а уж разговора о том, что тебе могут не дать спецодежду или не обеспечить другими необходимыми в работе средствами, и вовсе не шло. Когда же я увольнялся оттуда два года назад, спецовку приходилось уже покупать за свои деньги, а на обеспечении рабочих всем необходимым экономили, как только могли. Шутка ли, уже дошло до того, что руководство «КЖД» вплоть до мелких начальников обнаглело настолько, что эксплуатирует рабочих для собственных нужд. Только на моей памяти я помню несколько случаев, когда начальник станции заставлял подчиненных убирать у него дома и обрабатывать его огород. И так здесь во всех сферах. Мое мнение надо на руководящие посты ставить молодых людей вместо тех стариков, что сейчас руководят страной. У народа кипело уже давно, все дорожает постоянно, а газ стал лишь катализатором», — рассказывает Канат. Новость по теме Что произошло в Казахстане. Главное По мнению Гульнары Ирановны, занимающейся юридической поддержкой местной энергетической компании, все происходящее в стране — это кем-то спланированная акция. «Лично я вообще не понимаю, как могли в два раза повысить цены на газ. Куда смотрели антимонопольные органы страны, и раз они никак не отреагировали, значит, это было сделано с целью поднять народ на баррикады. Повысить тарифы в Казахстане не так-то просто. Например, энергетикам приходится долго обосновывать повышения тарифа даже какие-то копейки. Я с этим постоянно сталкиваюсь в своей работе. А здесь просто взяли и взвинтили цены. Кроме того, те, кто сейчас с оружием захватывает здания в Алматы — это же явно хорошо подготовленные люди, которых готовили к подобной ситуации заранее. Есть вероятность, что участие в грабежах и дебошах приняли бывшие заключенные, освобожденные по амнистии в аккурат к новогодним праздникам 16 декабря. Из тюрем вышло около 1000 человек», — считает местная жительница. Тезис о том, что претензии к руководству Казахстана у населения копятся уже многие годы, подтверждает Чингиз, занимающийся грузовыми и пассажирскими перевозками. «Официально средняя заработная плата в стране — 200 тысяч тенге (около 34 тысяч рублей), а по факту эта сумма в 2-4 раза меньше (8-16 рублей). Население закредитовано, у многих ипотека. Больше половины автомобилей у нас ездят на газу, поскольку до недавнего времени это было самое дешевое топливо. Неудивительно, что резкий скачок цен вызвал такое недовольство у народа. Это ведь повлекло за собой рост продуктов и всего остального», — подчеркивает Чингиз. По его словам, население на западе и юге страны привыкло гораздо резче выражать свои претензии к государству, чем жители северной, традиционно более спокойной части Казахстана. Именно поэтому вспыхнуло в Алматы и других городах, а в том же Нур-Султане протесты быстро сошли на нет. Миллион долларов за километр Недовольство местными начальниками сквозит в разговорах с жителями Казахстана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чингиз везет нас в старую столицу Казахстана на собственном минивэне. Дорога из Нур-Султана в город, где с 5 января бесчинствуют террористы, занимает 18 часов. Местами неплохое дорожное полотно перетекает в несколько километров ухабов, по которым ехать сложно даже большим колесам Toyоta Чингиза. Бетонку на юг, в Алматы строят уже несколько лет и судя по тому, как строительство продвигается сейчас, работы будут продолжаться примерно столько же. Примечательно, что в строительство трассы инвестируют китайские и турецкие компании, и по окончании работ, дорога станет платной, пока инвесторы не окупят свои затраты. Лишь после этого трасса будет отдана Казахстану. Чингиз утверждает, что даже на строительстве дороги на деньги иностранных инвесторов чиновники Казахстана умудряются наживать состояния, а километр трассы обходится инвесторам в 1 миллион долларов. Во время короткой остановки близ города Балхаш заводим разговор с одним из местных жителей. Он говорит, что город оцеплен на время комендантского часа, а еще вчера по городу ходило около 2 тысяч человек митингующих. Зашли даже на территорию местного металлургического гиганта и едва не остановили работу медеплавильных печей, что полностью бы парализовало деятельность предприятие на долгое время. Однако бунтовщиков удалось усмирить мирными способами. В остальном в городе обстановка нормализовалась, хотя еще несколько дней казалось, что возможно развитие событий по аналогии с Алматы. Разгромленный Алматы Здание акимата Алматы, подожженное мародерами в ночь на 7 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Алматы вопреки ожиданиям не встретил обещанными блок-постами — въезд не был блокирован. Несмотря на дневное время в будний день, дороги пусты. На улице изредка можно встретить одиноких прохожих. Многие, выходя из своих домов, предварительно осматривают улицу и уже затем идут по своим делам. Чем ближе к центру города, тем четче слышны рвущие тишину звуки выстрелов. Днем 7 января антитеррористическая операция проходила в разных частях почти двухмиллионного города. Боевиков выкуривали из административных зданий в центре Алма-Аты и других частях города. Периодически по улицам проносятся полицейские автомобили с мигалками. Люди предпочитают не выходить из своих квартир, а на стойках в гостиницах не включают свет, дабы не привлекать внимание. При этом близ акимата (мэрии) и резиденции Назарбаева, где еще два дня назад шли активные бои и погромы, уже собираются зеваки со смартфонами в руках. Их не смущают сгоревшие пожарные автомобили и звуки автоматных очередей в сотне метров поблизости. По словам одного из местных жителей, который застал всю активную фазу протестов в Алматы, местные силовые органы просто сбежали, когда началась стрельба и погромы. «Еще в 2017 году, когда здесь террорист-одиночка с автоматом устроил стрельбу, стала понятна вся неспособность наших силовиков противостоять подобным угрозам. Еще тогда многие говорили: если на Алматы нападут террористы, вся полиция с военными попрячется по углам. Так и получилось. В итоге порядок смогли навести лишь с появлением российских военных», — рассуждает наш собеседник. По его информации, российские самолеты с военным весь день, 6 января, прибывали на близлежащий военный аэропорт в Николаевке. Уже вечером в город вошла колонна с техникой, и военные начали наводить порядок. Ворота в комплексе президентской резиденции выбили внедорожником Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Другой собеседник URA.RU, занимающийся обеспечением безопасности сети отелей в Алматы, утверждает, что российские военные не принимают участие в антитеррористической операции в городе, а охраняют стратегические объекты. Нехватка же местных силовиков в городе во время активной фазы погромов связана с тем, что местную полицию и военных отправили охранять стратегические объекты в городе и области. Когда же в Казахстан прибыли российские военные они сменили караул на объектах, а зачищать город от вооруженных боевиков отправились местные силовики. На сегодня сложно понять, чьими силами осуществляется зачистка города от террористов. Корреспондент URA.RU видел на месте перестрелки возле акимата лишь казахстанских военных и полицейских. Обстановка в городе напряженная и полиция готова стрелять на поражение в тех, кого заметит вблизи административных зданий, откуда еще недавно выкуривали боевиков. Например, журналисты вызвали дикое раздражение у полиции. Разбитая маска изолирующего противогаза, в котором можно переждать атаку слезоточивым газом. Жив ли ее владелец — не известно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Когда людей с фотоаппаратами заметили полицейские, то они начали кричать и даже направили на нас автоматы. Пришлось срочно ретироваться, дабы не вызывать раздражение у силовиков и не получить шальную пулю. При этом не совсем понятно, как вооруженные боевики перемещаются по городу. В один момент возле входа в гостиницу, где заселились корреспонденты URA.RU, собралось несколько автомобилей с вооруженными полицейскими. Выяснилось, что совсем недавно здесь пробегал один или несколько боевиков, а неподалеку от входа в гостиницу нашли автомат Калашникова. По словам вышеупомянутого безопасника, ему постоянно приходится усилять охрану то на одном, то на другом объекте, поскольку ситуация в городе постоянно меняется. При этом охрана гостиниц не вооружена и вряд ли что-то сможет противопоставить вооруженным боевикам. Машины, которые не смогли разграбить на парковке, сожгли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Резиденция президента в Алматы сейчас лежит в руинах. Следы недавней бойни здесь повсюду — сожженные автомобили пожарной службы, разбитые окна, снесенный местами забор. Внутри полный хаос. Запах гари, разбитая мебель. Посреди главного холла в резиденции стоит автомобиль, на котором бунтовщики въехали в здание, а затем подожгли его. Повсюду можно найти взломанные сейфы, а территория вокруг здания усеяна гильзами и резиновыми пулями. Тут и там можно найти полицейские щиты, которые митингующие отбирали у силовиков, а затем побросали неподалеку от здания. Раз в пять-десять минут воздух сотрясает треск автоматных очередей. Сейчас в Алматы полностью оцеплен один из кварталов в центре города, расположенный неподалеку от акимата. По словам жильцов, они сейчас просто заперты в своих домах и не могут сделать и шагу на улицу. По их ощущениям, они уже третьи сутки будто бы живут в самом эпицентре боевых действий. К вечеру 7 января в Алматы продолжается антитеррористическая операция. В городе объявлен комендантский час, нарушители которого будут наказаны по всей строгости закона. Тишину улиц по-прежнему разрезают автоматные очереди, эхом отдающиеся где-то в горах неподалеку. Местные жители уверены, что обстановка в стране стабилизируется в ближайшие несколько дней. Вторит им и глава государства, выступивший сегодня с официальным обращением к нации. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Внедорожником таранили ворота и вход в резиденции. После атаки автомобиль сожгли прямо в холле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Добычей мародеров стало содержимое сейфов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Неразорвавшаяся граната на месте боя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В момент съемки 7 января пожарные работали под звуки выстрелов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Здание акимата Алматы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Журналисты URA.RU проехали весь Казахстан, где введено чрезвычайное положение. Они успели на последний самолет из России и за 18 часов пересекли страну со спокойного севера на мятежный юг. Из разговоров с казахстанцами стали понятны причины недовольства местными властями, которые вдобавок не смогли защитить их от мародеров. Подробности — в фотографиях из разгромленного Алматы. В 2022 год Казахстан вступил с шумом на весь мир. Резкое и необоснованное повышение цен на газ в два раза вызвало массовые протесты, мигом охватившие большинство крупных городов в стране. Изначально мирные выступления быстро перешли в неконтролируемые беспорядки, чем воспользовались радикальные группировки, устроившие настоящую бойню в крупнейшем городе страны Алматы. Ответом государства на митинги и вооруженные восстания стало бегство местных силовиков и отключение интернета в стране, что фактически парализовало экономику государства. В результате пока российские военные решают внутренние проблемы Казахстана, мирные жители вынуждены стоять в огромных очередях, чтобы получить немного наличных средств и хоть как-то протянуть эти первые беспокойные дни нового года. Нур-Султан замер в ожидании Скромный малогабаритный самолет QazakAir садится на плохо очищенную полосу аэропорта в столичном Нур-Султане. Пассажиры самолета, в основном русские, ведут отвлеченные разговоры, хотя тему происходящего в Казахстане стороной не обходят. Среди обрывков фраз можно расслышать разговоры о стрельбе в Алматы и об убитых террористами полицейских. Но в аэропорту настоящий коллапс. Толпы людей не могут попасть внутрь, поскольку тех, у кого нет на руках билета, попросту не пускают. Однако и наличие билета на руках лишь даст возможность попасть в здание, но улететь не получится. Уже 6 января часть рейсов отменена, часть — задерживается. Некоторые самолеты, заполненные пассажирами, несколько часов держат на взлетной полосе. Все вопросы с регистрацией сотрудникам аэропорта приходится решать вручную. У въезда в аэропорт дежурят несколько казахстанских военных с автоматами и в броне. Неподалеку припаркованы два БТР. Отключение интернета, которое стало следствие чрезвычайного положения в стране, привело к настоящему параличу экономики. Большинство магазинов закрыто, не работает безналичный расчет. Отключен мобильный интернет и заблокирован выход мировую паутину с проводной сети. С перебоями, но работают разве что звонки по сотовой связи. С 1 января в столице закрыты все офисы финансовых организаций. По словам местного жителя Амзата, банки и обменные пункты не успели открыться, поскольку первые два дня января у них были выходными по плану, а уже после — начались беспорядки. Амзат и его супруга пенсионеры и из-за перебоев в работе финансовых организаций они не могут получить пенсию. Те, у кого на руках нет наличных средств, но есть какие-то сбережения на банковской карте, вынуждены отстаивать многочасовые очереди у банкоматов местного «Народного банка». Это на сегодня единственный банк в стране, где можно получить наличность. При этом за раз можно получить максимум 100 тысяч тенге (около 17 тысяч рублей), если вы обладатель карты «Народного банка». Для тех, кто снимает с карт других банков, лимит ограничивается суммой в 10 тысяч тенге (около 1700 рублей). Корреспонденту URA.RU пришлось отстоять в очереди дважды, чтобы за 4 часа, снять всего 20 тысяч тенге. Нур-Султан в разгар рабочих будней больше напоминает любой крупный российский город днем 1 января. Улицы, которые в это время обычно стоят в пробках, были полупустые. Тут и там можно увидеть военных. Наиболее усиленно они охраняли объекты, так или иначе связанные с бывшим президентом Казахстана. Блок-пост стоял у шикарного (как все подобные здания Нур-Султана), похожего на шайбу здания библиотеки Назарбаева. Последний еще 6 января де-юре руководил страной последний день — спустя несколько часов его сняли со всех постов. Казахстан в эти январские дни — это показательный пример того, насколько человечество может стать беспомощным без уже привычных благ. И даже непонятно, что страшнее — группа людей с оружием, захватившая здания в центре Алматы, или полная беспомощность в решении бытовых вопросов на уровне всего государства? «Страна погрязла в коррупции!» Местные жители независимо от возрастных групп все как один поддерживают протесты, но подчеркивают, что выражение своей позиции народом ни в коем случае не должно переходить в беспорядки и уж тем более вооруженные восстания. Свои истории журналистам URA.RU рассказали люди, ехавшие в частном автобусе из новой столицы Казахстана — в старую, в Алматы. «Страна шла к подобному развитию событий уже давно. Все последние двадцать лет те, кто уже нахапал себе немерено, лишь продолжали воровать еще больше. Казахстан просто погряз в коррупции. Я приведу вам пример на личном опыте. Я двадцать лет отработал на «КЖД» (аналог «РЖД» в Казахстане). Когда я двадцать лет назад туда устраивался, сотрудникам предоставляли все социальные блага, а уж разговора о том, что тебе могут не дать спецодежду или не обеспечить другими необходимыми в работе средствами, и вовсе не шло. Когда же я увольнялся оттуда два года назад, спецовку приходилось уже покупать за свои деньги, а на обеспечении рабочих всем необходимым экономили, как только могли. Шутка ли, уже дошло до того, что руководство «КЖД» вплоть до мелких начальников обнаглело настолько, что эксплуатирует рабочих для собственных нужд. Только на моей памяти я помню несколько случаев, когда начальник станции заставлял подчиненных убирать у него дома и обрабатывать его огород. И так здесь во всех сферах. Мое мнение надо на руководящие посты ставить молодых людей вместо тех стариков, что сейчас руководят страной. У народа кипело уже давно, все дорожает постоянно, а газ стал лишь катализатором», — рассказывает Канат. По мнению Гульнары Ирановны, занимающейся юридической поддержкой местной энергетической компании, все происходящее в стране — это кем-то спланированная акция. «Лично я вообще не понимаю, как могли в два раза повысить цены на газ. Куда смотрели антимонопольные органы страны, и раз они никак не отреагировали, значит, это было сделано с целью поднять народ на баррикады. Повысить тарифы в Казахстане не так-то просто. Например, энергетикам приходится долго обосновывать повышения тарифа даже какие-то копейки. Я с этим постоянно сталкиваюсь в своей работе. А здесь просто взяли и взвинтили цены. Кроме того, те, кто сейчас с оружием захватывает здания в Алматы — это же явно хорошо подготовленные люди, которых готовили к подобной ситуации заранее. Есть вероятность, что участие в грабежах и дебошах приняли бывшие заключенные, освобожденные по амнистии в аккурат к новогодним праздникам 16 декабря. Из тюрем вышло около 1000 человек», — считает местная жительница. Тезис о том, что претензии к руководству Казахстана у населения копятся уже многие годы, подтверждает Чингиз, занимающийся грузовыми и пассажирскими перевозками. «Официально средняя заработная плата в стране — 200 тысяч тенге (около 34 тысяч рублей), а по факту эта сумма в 2-4 раза меньше (8-16 рублей). Население закредитовано, у многих ипотека. Больше половины автомобилей у нас ездят на газу, поскольку до недавнего времени это было самое дешевое топливо. Неудивительно, что резкий скачок цен вызвал такое недовольство у народа. Это ведь повлекло за собой рост продуктов и всего остального», — подчеркивает Чингиз. По его словам, население на западе и юге страны привыкло гораздо резче выражать свои претензии к государству, чем жители северной, традиционно более спокойной части Казахстана. Именно поэтому вспыхнуло в Алматы и других городах, а в том же Нур-Султане протесты быстро сошли на нет. Миллион долларов за километр Чингиз везет нас в старую столицу Казахстана на собственном минивэне. Дорога из Нур-Султана в город, где с 5 января бесчинствуют террористы, занимает 18 часов. Местами неплохое дорожное полотно перетекает в несколько километров ухабов, по которым ехать сложно даже большим колесам Toyоta Чингиза. Бетонку на юг, в Алматы строят уже несколько лет и судя по тому, как строительство продвигается сейчас, работы будут продолжаться примерно столько же. Примечательно, что в строительство трассы инвестируют китайские и турецкие компании, и по окончании работ, дорога станет платной, пока инвесторы не окупят свои затраты. Лишь после этого трасса будет отдана Казахстану. Чингиз утверждает, что даже на строительстве дороги на деньги иностранных инвесторов чиновники Казахстана умудряются наживать состояния, а километр трассы обходится инвесторам в 1 миллион долларов. Во время короткой остановки близ города Балхаш заводим разговор с одним из местных жителей. Он говорит, что город оцеплен на время комендантского часа, а еще вчера по городу ходило около 2 тысяч человек митингующих. Зашли даже на территорию местного металлургического гиганта и едва не остановили работу медеплавильных печей, что полностью бы парализовало деятельность предприятие на долгое время. Однако бунтовщиков удалось усмирить мирными способами. В остальном в городе обстановка нормализовалась, хотя еще несколько дней казалось, что возможно развитие событий по аналогии с Алматы. Разгромленный Алматы Алматы вопреки ожиданиям не встретил обещанными блок-постами — въезд не был блокирован. Несмотря на дневное время в будний день, дороги пусты. На улице изредка можно встретить одиноких прохожих. Многие, выходя из своих домов, предварительно осматривают улицу и уже затем идут по своим делам. Чем ближе к центру города, тем четче слышны рвущие тишину звуки выстрелов. Днем 7 января антитеррористическая операция проходила в разных частях почти двухмиллионного города. Боевиков выкуривали из административных зданий в центре Алма-Аты и других частях города. Периодически по улицам проносятся полицейские автомобили с мигалками. Люди предпочитают не выходить из своих квартир, а на стойках в гостиницах не включают свет, дабы не привлекать внимание. При этом близ акимата (мэрии) и резиденции Назарбаева, где еще два дня назад шли активные бои и погромы, уже собираются зеваки со смартфонами в руках. Их не смущают сгоревшие пожарные автомобили и звуки автоматных очередей в сотне метров поблизости. По словам одного из местных жителей, который застал всю активную фазу протестов в Алматы, местные силовые органы просто сбежали, когда началась стрельба и погромы. «Еще в 2017 году, когда здесь террорист-одиночка с автоматом устроил стрельбу, стала понятна вся неспособность наших силовиков противостоять подобным угрозам. Еще тогда многие говорили: если на Алматы нападут террористы, вся полиция с военными попрячется по углам. Так и получилось. В итоге порядок смогли навести лишь с появлением российских военных», — рассуждает наш собеседник. По его информации, российские самолеты с военным весь день, 6 января, прибывали на близлежащий военный аэропорт в Николаевке. Уже вечером в город вошла колонна с техникой, и военные начали наводить порядок. Другой собеседник URA.RU, занимающийся обеспечением безопасности сети отелей в Алматы, утверждает, что российские военные не принимают участие в антитеррористической операции в городе, а охраняют стратегические объекты. Нехватка же местных силовиков в городе во время активной фазы погромов связана с тем, что местную полицию и военных отправили охранять стратегические объекты в городе и области. Когда же в Казахстан прибыли российские военные они сменили караул на объектах, а зачищать город от вооруженных боевиков отправились местные силовики. На сегодня сложно понять, чьими силами осуществляется зачистка города от террористов. Корреспондент URA.RU видел на месте перестрелки возле акимата лишь казахстанских военных и полицейских. Обстановка в городе напряженная и полиция готова стрелять на поражение в тех, кого заметит вблизи административных зданий, откуда еще недавно выкуривали боевиков. Например, журналисты вызвали дикое раздражение у полиции. Когда людей с фотоаппаратами заметили полицейские, то они начали кричать и даже направили на нас автоматы. Пришлось срочно ретироваться, дабы не вызывать раздражение у силовиков и не получить шальную пулю. При этом не совсем понятно, как вооруженные боевики перемещаются по городу. В один момент возле входа в гостиницу, где заселились корреспонденты URA.RU, собралось несколько автомобилей с вооруженными полицейскими. Выяснилось, что совсем недавно здесь пробегал один или несколько боевиков, а неподалеку от входа в гостиницу нашли автомат Калашникова. По словам вышеупомянутого безопасника, ему постоянно приходится усилять охрану то на одном, то на другом объекте, поскольку ситуация в городе постоянно меняется. При этом охрана гостиниц не вооружена и вряд ли что-то сможет противопоставить вооруженным боевикам. Резиденция президента в Алматы сейчас лежит в руинах. Следы недавней бойни здесь повсюду — сожженные автомобили пожарной службы, разбитые окна, снесенный местами забор. Внутри полный хаос. Запах гари, разбитая мебель. Посреди главного холла в резиденции стоит автомобиль, на котором бунтовщики въехали в здание, а затем подожгли его. Повсюду можно найти взломанные сейфы, а территория вокруг здания усеяна гильзами и резиновыми пулями. Тут и там можно найти полицейские щиты, которые митингующие отбирали у силовиков, а затем побросали неподалеку от здания. Раз в пять-десять минут воздух сотрясает треск автоматных очередей. Сейчас в Алматы полностью оцеплен один из кварталов в центре города, расположенный неподалеку от акимата. По словам жильцов, они сейчас просто заперты в своих домах и не могут сделать и шагу на улицу. По их ощущениям, они уже третьи сутки будто бы живут в самом эпицентре боевых действий. К вечеру 7 января в Алматы продолжается антитеррористическая операция. В городе объявлен комендантский час, нарушители которого будут наказаны по всей строгости закона. Тишину улиц по-прежнему разрезают автоматные очереди, эхом отдающиеся где-то в горах неподалеку. Местные жители уверены, что обстановка в стране стабилизируется в ближайшие несколько дней. Вторит им и глава государства, выступивший сегодня с официальным обращением к нации.