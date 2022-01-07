Власти РФ меняют правила получения паспорта

08 января 2022 в 07:39 Размер текста - 17 +

С 1 июля российский паспорт можно будет оформить за пять дней Фото: Александр Кулаковский © URA.RU С 1 июля российский паспорт можно будет оформить за пять дней. Норма будет распространяться также при введении паспорта с электронным носителем. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. «С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены. Норма будет распространяться также при введении паспорта с электронным носителем», — сообщает ТАСС информацию пресс-центра. Сейчас паспорт оформляется в срок от 10 до 30 дней. Кроме того, по достижении 45 лет паспорт можно будет поменять в течение 90 дней. Также в паспорте не станет «личного кода». Проставление отметок о браке и детях будет добровольным. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Кроме того, стало известно, что с 2023 года в России начнут внедрять электронные паспорта вместо бумажных. Проект указа подписал президент России Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С 1 июля российский паспорт можно будет оформить за пять дней. Норма будет распространяться также при введении паспорта с электронным носителем. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. «С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены. Норма будет распространяться также при введении паспорта с электронным носителем», — сообщает ТАСС информацию пресс-центра. Сейчас паспорт оформляется в срок от 10 до 30 дней. Кроме того, по достижении 45 лет паспорт можно будет поменять в течение 90 дней. Также в паспорте не станет «личного кода». Проставление отметок о браке и детях будет добровольным. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Кроме того, стало известно, что с 2023 года в России начнут внедрять электронные паспорта вместо бумажных. Проект указа подписал президент России Владимир Путин.