NYT показала позицию российских войск вокруг Украины

Издание составило карту границ Украины, на которой указало, где, по его данным, располагаются российские военные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Газета The New York Times составила и опубликовала карту с возможным расположением российских войск у границы с Украиной. Информацию газете предоставили украинские и западные чиновники. Согласно их данным, военные РФ «окружают» Киев с трех сторон.

«У границы с Украиной сейчас находятся 100 тысяч военных. Однако, по оценкам спецслужб США, Кремль разработал военную операцию с участием 175 тысяч военных. Пока неясно, планирует ли Москва вторгнуться на территорию Украины. При этом сейчас Россия находится „на пути“ к получению всего необходимого для начала вторжения», — пишет газета со ссылкой на западных и украинских чиновников. Отмечается, что десять основных скоплений российских войск в пределах досягаемости украинской границы.

Согласно информации газеты, две группы войск расположены у границы с Белоруссией. Еще три группы, которые могут непосредственно угрожать Киеву, расположились недалеко от Воронежа.

Ранее лидер США Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин столкнется с серьезными санкциями в случае нападения на Украину. Помимо этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Украины не хотят урегулировать конфликт в Донбассе. Из-за этого страна все дальше от окончания гражданской войны.

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