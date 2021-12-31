Глава МИД РФ уверен, что война на Украине еще долго не закончится

Гражданская война на Украине далека от завершения, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Власти Украины не хотят урегулировать конфликт в Донбассе, из-за чего страна становится все дальше от завершения гражданской войны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом он отметил, что США и НАТО поддерживают данные устремления Киева.

«Длящаяся на Украине уже восьмой год гражданская война далека от завершения. Власти страны не собираются предпринимать шаги по урегулированию конфликта в Донбассе на безальтернативной основе минского „Комплекса мер“», — сказал Лавров в интервью РИА «Новости».

По его словам, милитаристские устремления Киева поддерживают США и НАТО. «Они поддерживают это, а также поставляют на Украину оружие и направляют туда своих военных специалистов», — подытожил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США отправят войска в соседние страны НАТО, если Россия нападет на Украину. Америка при этом не планирует размещать войска на Украине. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал альянс ввести войска на Украину. Генерал США Тод Уолтерс предложил НАТО разместить войска в Болгарии, Румынии и Польше после размещения военных РФ на границе с Украиной.

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