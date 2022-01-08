Неизвестные пригрозили взорвать посольства в Москве

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Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, минирование, саперы, росгвардия, разминирование, прочесывание местности
Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили бомб на территории посольств Армении и Белоруссии Фото:

Неизвестные преступники сообщили о минировании посольств Армении и Белоруссии в Москве. Об этом заявили в правоохранительных органах города.

«Накануне стало известно, что на электронную почту посольств Армении и Белоруссии пришло письмо с угрозами взрыва. Неизвестные требовали вывести войска стран с территории Казахстана», — передает ТАСС слова источника в силовых структурах.

Отмечается, что после поступления сигнала здания посольств были обследованы. Никаких взрывных устройств в зданиях обнаружено не было.

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Неизвестные преступники сообщили о минировании посольств Армении и Белоруссии в Москве. Об этом заявили в правоохранительных органах города. «Накануне стало известно, что на электронную почту посольств Армении и Белоруссии пришло письмо с угрозами взрыва. Неизвестные требовали вывести войска стран с территории Казахстана», — передает ТАСС слова источника в силовых структурах. Отмечается, что после поступления сигнала здания посольств были обследованы. Никаких взрывных устройств в зданиях обнаружено не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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