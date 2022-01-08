Неизвестные пригрозили взорвать посольства в Москве

Неизвестные преступники сообщили о минировании посольств Армении и Белоруссии в Москве. Об этом заявили в правоохранительных органах города.
«Накануне стало известно, что на электронную почту посольств Армении и Белоруссии пришло письмо с угрозами взрыва. Неизвестные требовали вывести войска стран с территории Казахстана», — передает ТАСС слова источника в силовых структурах.
Отмечается, что после поступления сигнала здания посольств были обследованы. Никаких взрывных устройств в зданиях обнаружено не было.
Неизвестные преступники сообщили о минировании посольств Армении и Белоруссии в Москве. Об этом заявили в правоохранительных органах города. «Накануне стало известно, что на электронную почту посольств Армении и Белоруссии пришло письмо с угрозами взрыва. Неизвестные требовали вывести войска стран с территории Казахстана», — передает ТАСС слова источника в силовых структурах. Отмечается, что после поступления сигнала здания посольств были обследованы. Никаких взрывных устройств в зданиях обнаружено не было.