Слуцкий обвинил США в двойных стандартах из-за Казахстана

Усилиями миротворцев ОДКБ удалось стабилизировать ситуацию в Казахстане, отметил Леонид Слуцкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Власти США используют политику двойных стандартов для смены неугодных им режимов. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ от ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова Госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что власти Казахстана могут самостоятельно разобраться с протестами без помощи «извне».

«У властей Сирии и Ливии было все, чтобы самостоятельно разобраться с „протестами“, то есть, с доморощенными террористами и зарубежными боевиками. Но нам, в отличие от Госдепа, абсолютно понятно, зачем понадобилась „помощь“ извне по „насаждению демократии“, которую никто не просил. Амбиции мирового гегемона нисколько не помогли разрешению кризиса в этих странах, а наоборот ввергли их в войну и хаос, а также спровоцировали несколько миграционных волн. И все это ради геополитических игр „цивилизаторов“ по смене неугодных им режимов», — написал Слуцкий в своем telegram-канале.

Депутат отметил, что усилиями миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ситуацию в Казахстане уже удалось стабилизировать и предотвратить вооруженный мятеж. «Как говорится, почувствуйте разницу и учите историю, господин Блинкен, прежде, чем пытаться говорить о ее каких-то уроках. Не стоит пытаться продолжать играть краплеными картами, когда шулеров и так поймали за руку», — заключил Слуцкий.

Ранее в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. В ходе протестов был застрелен 11-летний ребенок. Для стабилизации ситуации в страну прибыли миротворцы ОДКБ, пишет RT. В ходе беспорядков погибли 18 сотрудников правоохранительных органов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура по погибшим во время протестов, сообщает деловое издание «Взгляд».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам