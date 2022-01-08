Во время беспорядков в Алматы погиб ребенок

В результате беспорядков в Казахстане погиб 11-летний ребенок Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

В казахстанском городе Алма-Аты в ходе беспорядков от огнестрельного ранения один ребенок погиб, еще один был ранен. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Аружан Саин.

«5 января в Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок. Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым. 7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток, врачи борются за его жизнь. В одной из взрослых больниц находится его отец», — передает «Интерфакс» заявление Саин.

Беспорядки в Казахстане начались второго января из-за роста цен на сжиженный газ. Митингующие вступили в бои с полицией и начали жечь машины силовиков. В результате беспорядков погибли 18 сотрудников полиции. Силовики задержали более 4 тысяч протестующих. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил траур по погибшим в ходе беспорядков. В рамках миссии Организации Договора коллективной безопасности в Казахстан также прибыли российские миротворцы. Вице-президент Совета Федерации Константин Косачев заявил о том, что в Казахстане присутствуют боевики из стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе Афганистана. Российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский отметил, что за протестами в Казахстане стоят профессиональные группировки боевиков-исламистов.

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