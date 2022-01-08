На Пермском тракте образовалась гигантская пробка

На Пермском тракте ввели временное ограничение для движения фур Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Из-за сложных погодных условий на Пермском тракте со стороны Свердловской области образовалась гигантская пробка из фур. На трассе введено временное ограничение для движения большегрузов.

«В связи с проведением работ по содержанию при неблагоприятных погодных условиях на федеральных автомобильных дорогах Пермского края постановляется: ввести временное ограничение движения автомобильного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Р-242 Пермь — Екатеринбург км 9+154 —км 160+036. Начало ограничения движения: 08.01.2022, 16:00, окончание ограничения 08.01.2022, 23:59», — сообщается на официальном сайте Управления федеральных автомобильных дорог «Прикамье».

Как сообщаются водители, фуры буксуют и не могут подняться в гору. Трасса сильно заснежена, а видимость составляет не более 80 метров.

Ранее из-за обильных снегопадов транспортный коллапс образовался на трассе М5 «Урал». До 21:00 на трассе введены ограничения для пассажирских автобусов, такси и грузовых машин. Движение машин также осложняет гололед.

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