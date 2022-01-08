На Пермском тракте образовалась гигантская пробка

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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, пробка, транспорт, зима, большегруз, фура, затор, грузовик, грузоперевозки, движение, проезд открыт, трафик, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
На Пермском тракте ввели временное ограничение для движения фур Фото:

Из-за сложных погодных условий на Пермском тракте со стороны Свердловской области образовалась гигантская пробка из фур. На трассе введено временное ограничение для движения большегрузов.

«В связи с проведением работ по содержанию при неблагоприятных погодных условиях на федеральных автомобильных дорогах Пермского края постановляется: ввести временное ограничение движения автомобильного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Р-242 Пермь — Екатеринбург км 9+154 —км 160+036. Начало ограничения движения: 08.01.2022, 16:00, окончание ограничения 08.01.2022, 23:59», — сообщается на официальном сайте Управления федеральных автомобильных дорог «Прикамье».

Как сообщаются водители, фуры буксуют и не могут подняться в гору. Трасса сильно заснежена, а видимость составляет не более 80 метров.

Ранее из-за обильных снегопадов транспортный коллапс образовался на трассе М5 «Урал». До 21:00 на трассе введены ограничения для пассажирских автобусов, такси и грузовых машин. Движение машин также осложняет гололед.

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Из-за сложных погодных условий на Пермском тракте со стороны Свердловской области образовалась гигантская пробка из фур. На трассе введено временное ограничение для движения большегрузов. «В связи с проведением работ по содержанию при неблагоприятных погодных условиях на федеральных автомобильных дорогах Пермского края постановляется: ввести временное ограничение движения автомобильного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Р-242 Пермь — Екатеринбург км 9+154 —км 160+036. Начало ограничения движения: 08.01.2022, 16:00, окончание ограничения 08.01.2022, 23:59», — сообщается на официальном сайте Управления федеральных автомобильных дорог «Прикамье». Как сообщаются водители, фуры буксуют и не могут подняться в гору. Трасса сильно заснежена, а видимость составляет не более 80 метров. Ранее из-за обильных снегопадов транспортный коллапс образовался на трассе М5 «Урал». До 21:00 на трассе введены ограничения для пассажирских автобусов, такси и грузовых машин. Движение машин также осложняет гололед.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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