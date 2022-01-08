В МИД РФ рассказали о сотнях россиян, желающих покинуть Казахстан

08 января 2022 в 22:41 Размер текста - 17 +

Несколько сотен обращений от россиян, желающих покинуть охваченный беспорядками Казахстан, поступило в Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ. В основном сообщения поступают из Алматы. «Обработано несколько сотен обращений с просьбой о вывозе. Приоритет отдается детям и школьникам, которые были на каникулах», — приводит РИА «Новости» информацию из ДСКЦ. На консульском учете в Казахстане, по данным МИД РФ, сейчас находятся около 60 тысяч россиян. Ранее Sputnik Казахстан сообщил, что аэропорт Алматы закрыт на неопределенный срок. Однако для граждан России, находящихся в Алматинской области, 9 января с 17:00 до 18:00 (по местному времени) из аэропорта будут сделаны несколько рейсов военно-транспортной авиации Министерства обороны России. Сбор в терминале аэропорта в 14:00 (по местному времени). Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни января с городов Жанаозен и Актау на западе страны. Впоследствии беспорядки охватили всю страну, в том числе бывшую столицу республики Алматы (Алма-Аты). В городе началось мародерство, вооруженные боевики громили госучреждения. По всей стране введено чрезвычайное положение, проводится контртеррористическая операция. По просьбе президента республики в Казахстан прибыли миротворцы ОДКБ. Они призваны помочь местным силовикам контролировать ситуацию до ее полной стабилизации. По мнению экспертов, за беспорядками в стране стоят радикально настроенные исламисты. Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в беседе с URA.RU назвал события в Казахстане «откровенным вооруженным бунтом, смоделированным извне». Жители Алматы говорят, что в протестах в городе принимают участие приезжие экстремисты.