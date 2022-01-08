В Псковской области открылся завод по производству алмазов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Псковской области открылся второй в России уникальный завод по производству алмазов. Об этом сообщается в свежем отчете организации, который поступил в редакцию URA.RU.

«„Псковское“ производство открылось в 2021 в особой экономической зоне „Моглино“. Завод по лабораторному синтезу алмазов построил резидент ОЭЗ ППТ „Моглино“ — петербургская компания „Синтез Технолоджи“», — говорится в документе. Второе предприятие в России, специализирующееся на выращивании драгоценных камней находится под Санкт-Петербургом.

В отчете говорится, что искусственно созданные алмазы обладают теми же физическими и оптическими свойствами, что и природные, так как в лаборатории воссоздается естественный природный процесс роста алмаза в земной коре. Минералы выращивают в специальном оборудовании, которое не должно остывать. Поэтому, когда оттуда достают свежевыращенные камни, в него тут же погружают новые материалы.

Сообщается, что основное значение алмазов — промышленное. Их используют для создания комплектующих квантовых компьютеров, они востребованы в радиоэлектрической промышленности и в хирургии. Для создания ювелирных украшений используются слишком маленькие алмазы. При этом псковские инженеры следят за трендами ювелирной области. Так, например, они научились выращивать алмазы практически любых оттенков и любой величины.

В Красновиширске поиском алмазов занимается пермская компания «Алмайнинг». Ожидается, что в текущем году будет открыто месторождение и начнется добыча алмазов. В сентябре компании была выдана лицензия на геологическое изучение Силурийского участка в Красновишерском городском округе.

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