Инвестор «Северного потока-2» назвал сроки одобрения проекта

Сертификацию газопровода «Северный поток — 2» могут закончить к середине 2022 года. Такое заявление сделал гендиректор немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах, компания была одним из инвесторов проекта.
«Я не вижу никакого политического вмешательства, сетевое агентство рассматривает, как и планировалось. Это может произойти в середине 2022 года. „Северный поток — 2“ важен», — заявил Клаус-Дитер Маубах немецкому агентству Rheinische Post, передает Reuters.
По его словам, импорт облегчит ситуацию на газовом рынке Европы. Есть и политические риски, сказал Маубах. Если конфликт России и Украины обострится, газопровод может подвергнуться санкциям США.
Газопровод будет поставлять топливо из России в Германию в обход Восточной Европы. «Северный поток — 2» закончили строить в сентябре. В конце декабря стало известно, что обе нитки трубопровода готовы к работе, сообщает телеканал 360. Вице-премьер РФ, курирующий энергетику, Александр Новак сообщал, что запуск возможен в первом полугодии 2022 года. Газопровод могут запустить и раньше, если ускорить сертификацию проекта, считает Новак. Регулятор ФРГ в ноябре приостановил ее. Источник американской газеты Politico заявил, что сенаторы республиканской партии США ожидают одобрения законопроекта о принятии санкций в отношении «Северного потока — 2», передает RT.
Сертификацию газопровода «Северный поток — 2» могут закончить к середине 2022 года. Такое заявление сделал гендиректор немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах, компания была одним из инвесторов проекта. «Я не вижу никакого политического вмешательства, сетевое агентство рассматривает, как и планировалось. Это может произойти в середине 2022 года. „Северный поток — 2“ важен», — заявил Клаус-Дитер Маубах немецкому агентству Rheinische Post, передает Reuters. По его словам, импорт облегчит ситуацию на газовом рынке Европы. Есть и политические риски, сказал Маубах. Если конфликт России и Украины обострится, газопровод может подвергнуться санкциям США. Газопровод будет поставлять топливо из России в Германию в обход Восточной Европы. «Северный поток — 2» закончили строить в сентябре. В конце декабря стало известно, что обе нитки трубопровода готовы к работе, сообщает телеканал 360. Вице-премьер РФ, курирующий энергетику, Александр Новак сообщал, что запуск возможен в первом полугодии 2022 года. Газопровод могут запустить и раньше, если ускорить сертификацию проекта, считает Новак. Регулятор ФРГ в ноябре приостановил ее. Источник американской газеты Politico заявил, что сенаторы республиканской партии США ожидают одобрения законопроекта о принятии санкций в отношении «Северного потока — 2», передает RT.