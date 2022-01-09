Отправленные Путиным десантники начали особую миссию в Казахстане. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в Алма-Ате после взятия города под контроль правительственными силами. Алма-Ата, Казахстан, бтр, силовики, оцепление, казахстан, Алма-Ата, Алматы, алмаата, алмата, правительственные войска
Подразделения ВДВ, переброшенные в Республику Казахстан, совершают марши в составе колонн Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Российские миротворцы совершают марши в составе колонн в районы выполнения задач в Казахстане в рамках миссии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Подразделения ВДВ обеспечивают охрану жизненно важных объектов.

«Подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ совершают марши в составе колонн в районы выполнения задач по охране жизненно важных объектов и объектов социальной инфраструктуры», — указано на сайте Минобороны.

Отмечается, что также были осуществлены переброску самолетами военно-транспортной авиации из аэродромов на территории России. Также десантники совершили марш к местам дислокации, где приступили к выполнению задач.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев обратился к Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, куда входит и Россия) с просьбой помочь провести антитеррористическую операцию. ОДКБ приняла решение направить в Казахстан миротворцев, которые обеспечат безопасность объектов инфраструктуры. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что у миротворцев в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооруженных банд, передает RT. В ходе патрулирования было обнаружено тело обезглавленного силовика.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские миротворцы совершают марши в составе колонн в районы выполнения задач в Казахстане в рамках миссии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Подразделения ВДВ обеспечивают охрану жизненно важных объектов. «Подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ совершают марши в составе колонн в районы выполнения задач по охране жизненно важных объектов и объектов социальной инфраструктуры», — указано на сайте Минобороны. Отмечается, что также были осуществлены переброску самолетами военно-транспортной авиации из аэродромов на территории России. Также десантники совершили марш к местам дислокации, где приступили к выполнению задач. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев обратился к Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, куда входит и Россия) с просьбой помочь провести антитеррористическую операцию. ОДКБ приняла решение направить в Казахстан миротворцев, которые обеспечат безопасность объектов инфраструктуры. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что у миротворцев в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооруженных банд, передает RT. В ходе патрулирования было обнаружено тело обезглавленного силовика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...