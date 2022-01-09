Президент мировой ассоциации бокса подарил квартиру пенсионеру

Пенсионеру-инвалиду, который не выходил из дома больше четырех лет, подарили новую квартиру и электрическую коляску Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев сделал новогодний подарок для Вадима Квасникова из Серпухова, который делает новогодние игрушки. Пенсионеру-инвалиду, который не выходил из дома больше четырех лет, подарили новую квартиру и электрическую коляску. Об этом Кремелев рассказал в своем Instagram-аккаунте .

«Увидел в соцсетях, очень благодарен вам, такие вещи делаете. Мы проводим детские рождественские елки, хотели купить их у вас и завтра на открытии подарить детям. Хотим и вас привезти и вместе подарить. Для этого мы для вас взяли электрическую коляску. Вы четыре года не выходили из дома? Мы хотим эту проблему для вас решить. Сделаем вам подарок на Новый Год — новую квартиру», — отметил Кремлев.

Сам пенсионер отметил, что в доме, где он жил до Нового года, не было возможности выходить из дома из-за отсутствия пандуса. Теперь же его семья уже получила ключи от ново квартиры.

Более чем четыре года назад Квасников потерял одну ногу, а затем практически атрофировалась и вторая. Сначала он начал делать поплавки, а затем и игрушки из подручных материалов: проволок, пенопласта, орехов и старой искусственной елки.

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