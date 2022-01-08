Пикет запланирован до 15:30 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

На аллее у Дворца спорта в Екатеринбурге проходит очередной согласованный с властями групповой пикет против QR-кодов в общественных местах. Заявленная тема — «против цифрового концлагеря» — предполагает, что пикетчики также против электронных паспортов и «тотальной биометрии». Организаторы акции — Наталья Шейченко из партии «Гражданская инициатива», движения «Народная солидарность», Союз за социализм и Объединение перевозчиков России.

На момент публикации количество участников пикета, стартовавшего в 14:00, составляло порядка 60-70 человек. В руках у них — плакаты с лозунгами, а также лицами замгубернатора по соцполитике Павла Крекова и главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Сотрудники полиции наблюдают со стороны (в самом начале они сфотографировали каждого пикетирующего), передает с места событий корреспондент URA.RU.

Эта акция протеста в Екатеринбурге — пятая с конца октября, когда областные власти начали внедрять QR-коды в общественных местах, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Первый групповой пикет прошел в столице Урала 13 ноября. На нем, по разным подсчетам, собрались несколько сотен человек. Мероприятие организовывало движение «РодНадзор», позиционирующее себя как неполитическое. К протесту пытались присоединиться коммунисты и адвокат Иван Волков.

Последний групповой пикет состоялся 26 декабря. Его организовывал некий Александр Лекомцев, фронтмены «РодНадзора», КПРФ и Волков впервые отсутствовали (их нет и 9 января). За несколько дней до этого, 21 декабря, губернатор Евгений Куйвашев объявил о смягчении ограничений на период с 22 декабря по 20 января. Возможно, именно с этим связано, что пикет 26 декабря собрал значительно меньше активистов, чем прежде, — около 50.

По подсчетам корреспондента, в акции участвуют порядка 60-70 человек — немного больше, чем в пикете 26 декабря, но меньше, чем в ноябрьских пикетах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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