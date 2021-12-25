Заявленное организаторами время акции — с 14:00 до 15:30

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Противники QR-кодов вышли на новую акцию протеста в Екатеринбурге. Как передает корреспондент URA.RU, на аллее у Дворца спорта на ул. Большакова собрались несколько десятков человек. Групповой пикет «Против QR-кодов и принуждения» согласован с областными властями. Организатор — движение «РодНадзор», позиционирующее себя как неполитическое объединение.

Мероприятие началось с небольшого замешательства: около десяти человек пришли к памятнику воинам-спортсменам в 14:00 и не поняли, будет пикет или нет. «Я звоню организаторам, не отвечают», — сказал один из них. Потом выяснилось, что нужно двигаться ближе к ул. 8 Марта. Там уже стояли около 40 пикетчиков. На их плакатах лозунги «Не допустим фашизма и сегрегации», «Мы не рабы, рабы — не мы», «Бизнес хочет жить», «Я человек, а не товар» и другие. Сотрудники полиции сначала наблюдали со стороны, но затем предложили организатору — Сергею Лекомцеву — подписать предупреждение о недопустимости противоправных действий. Он отказался.

Система QR-кодов заработала в Свердловской области с 25 октября. Через полторы недели противники этого решения стали выходить на протестные акции по всему региону. Сперва на групповой пикет 9 ноября вышли жители Кировграда, еще через четыре дня в Екатеринбурге собрались активисты движения «РодНадзор». Затем акции стали еженедельными. 18 декабря прошел пикет в Первоуральске. Самое масштабное волнение свердловчан вызвало рассмотрение законопроекта о повсеместном введении QR-кодов. В Екатеринбурге недовольные выходили к зданию заксобрания. 7 декабря, в день итогового обсуждения, митингующие осадили парламент. Несмотря на протесты, свердловские депутаты одобрили проект закона в первом чтении.

Губернатор Евгений Куйвашев отмечал, что признает право людей собираться на улице, но говорил, что не разделяет их лозунгов. 21 декабря глава региона объявил о смягчении ограничений. В частности, на период новогодних праздников — с 22 декабря по 20 января — отменили правило о предъявлении QR-кодов при входе в ТЦ.

Обновлено в 15:02: Во второй абзац внесены изменения.

По подсчетам корреспондента, на месте — порядка 50 человек. «Народу мало в этот раз», — сказал мужчина с плакатом своему соседу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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