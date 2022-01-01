Ученый из Греции рассчитал окончание пандемии 20 февраля

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Распространение «омикрон»-штамма закончится 20 февраля, считает Демосфен Сарияннис Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» закончится 20 февраля 2022 года, что приведет к окончанию пандемии. Об этом сообщил ученый из Греции, профессор Университета Аристотеля Демосфен Сарияннис.

«Математическая модель развития „безудержной волны“ пандемии показывает, что 20 февраля, через месяц после пика волны „Омикрона“, закончится ее спад. Тогда настанет уже финал „Омикрона“, и очень большая часть нашего общества будет иметь иммунитет», — передает слова Сариянниса «Ридус».

В свою очередь вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU заявил, что пандемия завершится к середине 2022 года при условии, что население вакцинируется. «Если население вакцинируется, мы уже к середине 2022 года закроем пандемию», — сказал Альтштейн.

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Распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» закончится 20 февраля 2022 года, что приведет к окончанию пандемии. Об этом сообщил ученый из Греции, профессор Университета Аристотеля Демосфен Сарияннис. «Математическая модель развития „безудержной волны“ пандемии показывает, что 20 февраля, через месяц после пика волны „Омикрона“, закончится ее спад. Тогда настанет уже финал „Омикрона“, и очень большая часть нашего общества будет иметь иммунитет», — передает слова Сариянниса «Ридус». В свою очередь вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU заявил, что пандемия завершится к середине 2022 года при условии, что население вакцинируется. «Если население вакцинируется, мы уже к середине 2022 года закроем пандемию», — сказал Альтштейн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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